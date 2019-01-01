生涯700球里程碑 C罗：我不找纪录 纪录自然找我

周一，这位葡萄牙球星打进了个人职业生涯第700球，但在1-2输给乌克兰后，他的心情很复杂。

葡萄牙前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多坚称他并不痴迷于打破纪录，因为在他完成了具有里程碑意义的职业生涯第700个进球后，打破纪录对他来说是很自然的事情。

本周一，葡萄牙在2020年欧锦赛预选赛中客场1-2不敌乌克兰，在下半场，C·罗纳尔多打进了一个安慰性的点球。

这位34岁的超级巨星在12码点没有犯错，但这对葡萄牙队来说还不够，他们自2018年世界杯以来首次失利。

葡萄牙在奥林匹克体育场的失利让C·罗纳尔多喜忧参半，他现在是达到这一里程碑数字的精英球员名单中的一员。

“不是所有人都能达到这个数字。”他告诉记者：“感谢我的队友、同事和教练，是你们帮助我成长为现在的我。我们没能赢我很失望，但我为球队感到骄傲。”

谈到他的个人成就，C·罗纳尔多补充说：“我有多少纪录？我不知道。我必须享受这一刻，并感谢那些帮助我达到这一令人印象深刻的标志的人。我最近一次在这里踢球的时候，我赢得了欧冠，那是一个过去的美丽时刻。今天我们踢得很好，但就是赢不了。

“纪录是自然产生的——我不是去找它们；纪录在找我！我没有痴迷于此，它们自然就会发生。”

费尔南多·桑托斯的球队现在需要在最后两场比赛中战胜立陶宛和卢森堡，以力压第三名的塞尔维亚晋级，但是葡萄牙的主教练声称他的球队受到了不公平的对待。

“我们开局不错，有几次机会，然后他们就进球了。”桑托斯告诉RTP：“我们试图做出回应，但无论何时只要乌克兰向前，我们都会遇到困难。中场休息的时候，我试着去纠正，我们进步了，但是我们带着一个不公平的比分进入了中场休息——比分应该是2-1，而不是2-0。我们经常用心踢球，却很少用头脑。我要求他们（在下半场）更多地用脑踢球，防守更强，同时保持我们的注意力。现在我们必须赢得接下来的两场比赛，就像决赛一样。”