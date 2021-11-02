生日当天给出灾难级表现 现在所有人都在关注于帕梅卡诺如何反弹

这名以4200万欧元签下的球员原本有望成为拜仁的新防守领袖，但上周却遭遇了一场引人注目的灾难，球队0-5输给了门兴。

于帕梅卡诺不会匆忙忘记自己的23岁生日；这是他职业生涯中最糟糕的一场比赛。上周三，拜仁慕尼黑在德国杯0-5惨败门兴，这位法国中卫踢了55分钟，表现堪称灾难，而且他本可能更早被换下。

于帕梅卡诺的噩梦很早就开始了，恩博洛在禁区内骗过了他，助攻科内首开记录。随后霍夫曼又轻松用速度击败于帕梅卡诺，但他的射门没能突破诺伊尔十指关。

随后，于帕梅卡诺完全误判了霍夫曼的传中，诺伊尔做出了精彩的扑救，为于帕挽回颜面。在上半场比赛还剩15分钟的时候，于帕梅卡诺犹如隐身一般，门兴一次流畅的进攻由本塞拜尼终结，比分被改写为2-0。

在那个时候把他换下本来是明智的，但拜仁一直在等待，于帕梅卡诺糟糕的夜晚在中场休息不久后就结束了。他没能解围掉一个简单的长传，被恩博洛挤开，后者将比分改写为4-0。

这位寿星坐在板凳上；他眼中流露出震惊。

《南德日报》写道：“换人拯救了于帕梅卡诺。”

这次惨败发生在于帕梅卡诺似乎进展顺利的时候，今夏他从莱比锡转会加盟拜仁，以取代离队的阿拉巴和博阿滕。

10月国际比赛日，他为法国国家队出场的次数翻了一番，并在赢得欧国联冠军的过程中发挥了重要作用。在回到俱乐部后，他在5-1大胜勒沃库森的比赛中助攻莱万进球，在欧冠4-0大胜本菲卡的比赛中表现出色，并帮助球队在4-0大胜霍芬海姆的比赛中保持不失球，同时再送出两次助攻——尽管他对其中的一次助攻知之甚少，因为当时皮球从他背上反弹回来。

于帕梅卡诺说道：“对我们来说一切都很顺利，我们现在很多次零封了对手。这是我们作为防守队员的工作，但我也很高兴能在进攻方面帮助球队。”然而，惨败门兴后，球迷们想起并非一切都是如此美好。

于帕梅卡诺在德甲首场比赛日的处子秀非常不稳定，最终拜仁以1-1战平。一个月前法兰克福在安联球场2-1击败拜仁的比赛中，他也有失误。

当时人们对于帕梅卡诺的评价是明确的。

弗兰克-林克施在《踢球者》上写道：“在压力下，于帕梅卡诺很容易犯严重失误和出现站位问题，他的好状态和糟糕表现交替出现，他非常不稳定。”

一些球迷开始质疑，于帕能进首发，是否与前莱比锡主帅、现任拜仁主帅纳格尔斯曼有关。

但不得不说的是，拜仁收购于帕梅卡诺与纳格尔斯曼无关。拜仁在2月份就决定激活球员的解约条款，勒夫在3月份才宣布决定离开德国国家队。4月，弗里克明确表示他有意接替勒夫，直到那时纳格尔斯曼才成为拜仁新帅候选。

这个任命对于帕来说显然是个好消息，因为他不需要适应新教练的风格。纳格尔斯曼对于帕梅卡诺评价很高，在很多场合都把他形容为“防守野兽”。

拜仁会把于帕放在他们的愿望清单的首位是自然而然的。他年轻但经验丰富，在德甲踢了四个赛季，而且价格合理。拜仁打算围绕他建立他们的防线，这样的承诺使得球员很容易就同意加盟拜仁，而不是切尔西。

留在德国也意味着于帕不需要学习另一种语言。当他17岁被萨尔茨堡红牛招募时，他还不确定是否要学习德语，那时他甚至还没有在法乙球队瓦朗谢纳完成首秀。但萨尔茨堡的计划和设施说服了他，他再也没有回头。

他在球场上总是比在场外更有信心。于帕梅卡诺曾经是一个害羞的孩子，有口吃；为了克服这一问题，他花了几年时间去看语言治疗师。值得注意的是，当他踢足球时，口吃的毛病就消失了。

他在接受采访时说道：“我一进入球场就有了变化，我在球场上说的话比在场外说的多。我很难向我的同学、教练和所有其他人表达我的想法。所以不可避免地，我几乎没有说话。但在比赛中，我感到了某种力量。”

这种内在的力量帮助他在萨尔茨堡和莱比锡取得了惊人的进步。当球场上的事情进展顺利时——这是常有的事——于帕梅卡诺就显得很有统治力。但是当比赛从一开始就很糟糕的时候，比如上周对阵门兴的比赛，他肯定会失去自信，犯很多错误。

在莱比锡，队友、球迷和媒体在于帕表现糟糕时都很宽容，因为他通常都很出色。在拜仁，情况就完全不同了，因为人们期望他一直表现出色。

于帕以前从来没有经历过这样的高要求，现在的过渡证明是相当困难的。被选为拜仁新的防守领袖，他并不总是符合标准，如果处理不当，这场生日灾难可能会导致长期问题。

拜仁主管萨利哈米季奇说道：“我们将帮助于帕恢复。这令人费解，因为他最近踢得非常好，

而作为恢复计划的一部分，他在周六对柏林联盟的比赛中被留在替补席上，直到球队锁定胜局后才上场。

周中拜仁将迎来与本菲卡的比赛，这是上周历史性失利后的第一个重大考验，所有人都将关注于帕梅卡诺，看他如何反弹。