瓦茨克赞哈兰德真9号 除他外无人满足多特要求

多特蒙德CEO瓦茨克相信哈兰德是位非常少见的天才球员，并且这名挪威前锋完全符合俱乐部的期待。

瓦茨克在接受够力足球专访时，对于能够顺利签下哈兰德表示十分满意且感到庆幸。他说道：“我们一直希望拥有一位与众不同的中锋。”

“他不应该是二前锋，他要个子高，身体素质好，是传统的9号球员。但首先，这名球员要是进入转会市场可供交易的。”

“转会市场上没有太多1米94，又高且快的中锋。事实上，没有其他人能够满足我们的要求。所以这是不可多得的机会。”

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“我关注他很久了，我第一次见他是在去年12月。我认为我们两人都很快感觉对，我们可以做些什么。”

在为多特蒙德出战的5场比赛中，19岁的哈兰德已经有8球入账。从奥地利来到德国的他，非常轻松地找到了比赛节奏，并且迅速巩固了自己的首发位置。他只用了两次替补出场，就征服了多特主帅法夫尔。

瓦茨克继续说道：“他还非常年轻，但已经非常厉害了。他有积极的态度并且非常专注。这对我们来说当然是好事。”

“总的来说，斯堪的纳维亚的球员积极性都很高，对成功充满渴望，并且都是很正直的人。哈兰德也具备上述这些品质。”

在如愿签下了哈兰德的同时，多特另一位射手帕科则选择了转会西甲劲旅比利亚雷亚尔。频繁坐上板凳对帕科而言显然难以接受，何况他还期待在2020年欧洲杯获得国家队的征召。

瓦茨克对此表示：“其他球员也可以出任帕科的位置，但我们之前没有一位像哈兰德这样的球员。”

“放走帕科的决定并不难做。一位踢球不够快的中锋是不合适的。他最大的目标是2020年的欧洲杯，他如果留下，就很有可能错过这项赛事。”

“经济因素反而不是最重要的。我们已经获得了足够的钱去迎接夏窗。”