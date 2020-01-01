瓦茨克“炫富”：多特有足够的钱留住桑乔

这家德国俱乐部的首席执行官相信这位英格兰边锋将会在这个夏天继续留队，尽管关于他将转会离开的谣言不绝于耳。

多特蒙德CEO瓦茨克表示，桑乔在多特蒙德过得“非常开心”，而这家德国豪门有“足够的钱”来避开任何来自其他俱乐部的兴趣，比如曼联。

关于这位英格兰边锋已经成为了红魔等英超豪门今夏的引援目标，有关他未来的猜测还在继续。

在英伦之外的欧洲足坛闯出一片新天地的桑乔，可能会在这个夏天重返曼彻斯特，但他的下一站可能并非自己的老东家——曼城队。

其他球队

这位年仅19岁的多特蒙德边锋本赛季已经为球队贡献了14粒进球与助攻，成为了大黄蜂队内的绝对巨星，而他代表英格兰队登场的次数也达到了惊人的11次。

曼联亦或者其他英超豪门，比如利物浦和切尔西，他们都乐意投入巨资引进这位能力与潜力兼具的顶级妖星，到瓦茨克相信，桑乔会决定继续留在这里。

他告诉BBC体育：“我认为桑乔能够感觉到多特蒙德拥有着美好的未来，在我看来，他并不想离开这里。”

尽管如此，瓦茨克也承认桑乔的去留问题目前确实“还不明晰”，但他坚持认为没有迹象表明桑乔想在下个转会期离开威斯特法伦球场。

他补充道：“我们和他本人自己他的经纪人之间有着非常紧密的联系，我们会讨论他的去留问题。”

关于出售重要球员，实际上多特蒙德并没有什么财政方面的压力，他们在过去的两个转会期频频出手，尤其是在冬窗，更是击败诸多敌手，成功签下了挪威新星哈兰德。

瓦茨克表示：“桑乔的去留并非钱的问题。对我们来说，如果他留在多特蒙德，那将是最好的处理方式。我们有足够的钱。我们想要有赢得冠军。我认为这支球队有桑乔比没有桑乔具备更大的潜力。”

桑乔在最近一次代表多特蒙德登场的比赛中表现良好，大黄蜂也得以战胜了弗赖堡，目前他们与榜首的拜仁慕尼黑还有4分的差距。

桑乔期待能在本赛季与多特蒙德赢得一些重要奖杯，然后再夏天将主要精力转移到国家队层面，与三狮军团一起冲击欧洲杯冠军。