瓦拉内：阿雷奥拉能挑战库尔图瓦的首发位置

离开巴黎圣日耳曼加盟西甲后，阿雷奥拉面临着比赛时间方面的竞争，但他的国家队队友认为他能胜任这项任务。

拉斐尔·瓦拉内表示，他的法国国家队队友阿雷奥拉在从巴黎圣日耳曼租借到皇马后，完全有机会进入皇马一线队。

这名26岁的门将在夏季转会窗口的尾声阶段转会去到了伯纳乌，而据报道，而纳瓦斯的则以1500万欧元(1400万英镑/ 1700万美元)的转会费价格去到了大巴黎。

前切尔西门将库尔图瓦目前是齐达内的一号门将，因此法国主帅德尚表示，他担心阿雷奥拉没有足够的上场时间来为他的国家队踢好比赛。

但是后卫瓦拉内认为阿雷奥拉已经足优秀去挑战库尔图瓦的首发位置。

瓦拉内在新闻发布会上说:“当然，我们已经谈过了。他很高兴来到马德里。”

“他会很受欢迎的。足球场上什么事都有可能发生，我们将看看他是否能在马德里得到常规的比赛时间。”

“我知道他的实力。我希望他能有一个好的赛季。他已经准备好了。”

“他对自己的能力有信心，我们会帮助他安顿下来。”

到目前为止，库尔图瓦已经参加了马德里在西甲的全部三场比赛，尽管没有一场是零封。齐达内的球队，就像他的对手巴塞罗那一样，在新赛季的头几周一直在挣扎着踢出他们最好的状态，目前他们以5分的成绩排在第五位，落后于马德里竞技4分。

但就目前而言，瓦拉内的注意力集中在他的国家队上，法国正在努力保持在2020年欧洲杯预选赛H组的第一名。

法国仅凭净胜球优势排名第一，积分与土耳其和冰岛并列，后面两支球队将在10月的国际比赛日中对阵。

在上周4-1战胜阿尔巴尼亚之后，德尚的球队将在周二迎战安道尔队，这将是法国队在法兰西大球场的第100场比赛。

“这个体育场对我们来说非常重要，”瓦兰说。“我们在这里有过一些很棒的比赛。”

“这是我们的家。我们很高兴有这个体育场，你会想到2016欧洲杯，尤其是1998年的世界杯。我们感受到了球迷的支持，我们很高兴能在这里踢球。

“我们必须保持警惕。我们将有更多的球权，但我们必须好好利用它。在国际比赛中没有轻松的比赛，我们有一个不会放弃的对手。”

“我们知道该期待什么，我们不能陷入认为一切都会很容易的陷阱。”