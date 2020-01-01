瓦拉内透露如何防守梅西：不能一个人来防他

这位皇马球星肯定地说，阻止巴塞罗那队长制造威胁不是不可能的，但这不仅仅是一个人的工作。

皇家马德里后卫拉斐尔·瓦拉内公开了让莱昂内尔·梅西保持安静的难度，他承认需要不止一个人来盯防这个神奇的阿根廷人。

自从2011年离开朗斯以来，瓦拉内已经在伯纳乌效力了近十年，在他的效力期间，他获得了四次冠军联赛和两次西甲冠军。

梅西是西班牙国家德比历史上的最佳射手，他在两队的交手中进了26球。

然而，在上一次交锋中，梅西在诺坎普的一场沉闷的0-0平局中没有建树，他没有找到什么乐趣。

尽管瓦拉内承认让破纪录的前锋保持安静并不是一件容易的事，但他对于如何盯防对手有一些想法。

“你不能像和其他人一样防守，这需要团队合作。”当被问及梅西时，这名后卫告诉西甲：“作为一名皇马的后卫，我很少犯错。我们身后有50米的区域。”

瓦拉内在18岁的时候就从朗斯加盟皇马，但是他已经成为了皇马后防线的基石，和拉莫斯并肩作战。

这位法国国脚回忆说，在他年轻的时候，皇马队长和佩佩是他的榜样，同时他也崇拜另一位俱乐部传奇。

“我的灵感来自于像佩佩和塞尔吉奥·拉莫斯这样的球员，因为他们是后卫，还有像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的球员，他是任何球员的榜样。”他补充道。

“塞尔吉奥·拉莫斯有着必胜的心态和丰富的经验。（齐达内教练）对我来说是一个很好的例子，因为他的平静，他总是积极的存在。我在这里八年了，每次都像是从零开始。我想为这件球衣付出我最大的努力。”