瓦拉内表忠心：要继续效力皇马

在今年夏天皇马的重建计划来临之际，法国后卫表示他将继续留在皇马。

瓦拉内表态，下个赛季他将留在皇家马德里，并且希望帮助俱乐部从上赛季的反常低水准状态里恢复过来。

在经历了洛佩特吉、索拉里和齐达内三位主帅的更迭后，皇家马德里本赛季在西甲排名第三。

俱乐部还在欧冠中惨败阿贾克斯，再次成为欧冠十六郎。

之前瓦拉内被多次传出离队，曾经还与曼联绯闻不断。

但世界杯冠军坚称，他今年夏天不会离开马德里。

“我明年将继续留在这里，我相信我们强势回归，”瓦拉内告诉马卡报。

在帮助法国队获得俄罗斯世界杯冠军之后，瓦拉内上赛季为皇家马德里出场43次。

即便是在瓦拉内毫无伤病的情况下，皇马也在西甲联赛中被对手打入46个进球，在联赛前五中是被进最多的球队。

而且，C罗离队带来的影响显而易见。瓦拉内认为，他和球队的其他球员一样，在本赛季并没有达到跟巴塞罗那和马竞匹敌的水平。

“我们奋斗过，我们倾尽全力。我们没办法推卸责任，但我们在困境中真的缺少那一束光。”他说。

“处于周期低谷，我没有达到自己最好的水平。但我相信最好的瓦拉内会回来的。”

皇家马德里将在今年夏天进行大规模重建。阿扎尔便是很有机会前来的巨星之一。

齐达内希望带领俱乐部重夺荣耀，瓦拉内表示自己很期待成为重建的一部分。

“我们必须进化，齐达内很清楚这一点。”他说。

“我们必须重建。我们必须走出低谷。”