瓦拉内：每天都有新消息 内马尔的传言让皇马迷惑

这名后卫承认，很难跟上有关这位巴西巨星在夏天转会到伯纳乌的报道。

拉斐尔·瓦拉内表示，皇家马德里的更衣室在休赛期围绕巴黎圣日耳曼前锋内马尔的转会传言中迷失了。

内马尔2017年从巴塞罗那转会到巴黎圣日耳曼，创下了2.22亿欧元(合2亿英镑/ 2.49亿美元)的转会费世界纪录。

这位27岁的球员渴望回到诺坎普，而皇马也加入了竞争，他们的加泰罗尼亚对手无法与法国冠军达成协议。

巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多表示，俱乐部愿意让内马尔离开，但前提是俱乐部收到一个可以接受的报价。

尽管直到9月2日的转会最后期限之前都有疯狂的猜测，但没有达成任何协议，内马尔最终留在了王子公园。

瓦拉内说皇家马德里的球员们意识到了这一猜测，但是很难跟上围绕这名球员的谣言。

他在接受《巴黎人报》采访时表示：“每天似乎都有新的消息传来——我们最终对形势失去了了解。我们并没有一直谈论这件事，我们只是专注于赛季的开始。”

具有讽刺意味的是，瓦拉内和他的皇马队友正在巴黎为周三的欧冠首轮做准备，对手正是巴黎圣日耳曼。

内马尔因为停赛不能参加比赛，而他的锋线搭档姆巴佩也因为受伤缺席了比赛。尽管缺少了这样的进攻天才，瓦拉内强调皇马不会轻视巴黎圣日耳曼。

“很明显他们是两个非常有天赋的球员，但这仍然是一支非常有竞争力的球队。”他补充道：“要打败巴黎圣日耳曼，这需要一支出色的皇马。就压力而言，西班牙甲级联赛是独一无二的，但与巴黎圣日耳曼的比赛是一场令人兴奋的碰撞。”