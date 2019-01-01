瓦拉内暗示博格巴：任何杰出的球员都可以在皇马占有一席之地

曼联中场最近与伯纳乌之间联系密切，他的法国同胞瓦拉内欢迎他的到来

瓦拉内表示，博格巴和阿扎尔都有可能加盟皇马，因为皇马总是欢迎杰出的球员。

在2018-19赛季的大萧条之后，齐达内势要重建皇马，曼联中场和切尔西边锋都是他们想要重金拿下的对象。

自2016年以创纪录的8900万英镑回归曼联和后，博格巴一直努力在曼联留下自己的印记，而合约仅剩一年的阿扎尔似乎也将离开斯坦福桥。

尽管与曼联和尤文图斯都传出绯闻，瓦拉内表态下赛季誓要留在皇马。他相信，出色的球员总能在伯纳乌球场占据一席之地。

“我不能告诉你们我跟博格巴谈了什么。但任何伟大的球员在马德里都可以拥有一席之地，他就是其中一个。”瓦拉内告诉马卡报。

“皇马竞争很激烈。他有可能来。目前众说纷纭，我们在八月拭目以待吧。”

关于阿扎尔，瓦拉内表示：“我从在朗斯时就认识他。他是一名顶级球员。跟博格巴的情况相似，他也有可能为皇马效力。

“他正处于职业生涯中最好的时刻，年龄和状态都很合适。当我们（法国）在世界杯半决赛中面对（比利时）时，我们知道我们必须想办法来防守他。”

皇马长期以来一直希望能签下一名新前锋来取代卡里姆·本泽马，但这位前里昂前锋本赛季在各项赛事中打入30球——这是他自2011-12赛季以来的最好成绩。

“本泽马成为了第九位为皇马效力10年的球员。你必须非常出色，并且拥有巨大的精神力量。他非常有天赋，现在已经成就非凡。”瓦兰说。

“本泽马非常了解自己，他知道如何达到自己的最佳水平，这个赛季也表现出众。

“这可能是他职业生涯中最好的状态，而且我能看出，他在领导进攻时表现自如。我为他感到高兴。”