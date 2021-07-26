瓦拉内接近加盟曼联 双方将签约5年

在最近几个小时里，关于这位世界杯冠军后卫的谈判已经加快了，他似乎将转会加盟曼联。

够力足球证实，曼联已经接近与皇马后卫拉斐尔-瓦拉内达成转会协议。虽然上周两支俱乐部并未接近就转会达成协议，但双方在此期间已经做了大量的工作来满足彼此的要求，现在，预计曼联将以4500万欧元至5500万欧元的价格签下瓦拉内。

自从曼联签下多特蒙德的桑乔之后，瓦拉内就一直是球队的夏季头号转会目标之一。

曼联和皇家马德里在过去几个小时的谈判中取得了重大进展，他们希望下周的谈判能继续取得突破。

在此之前，人们感觉两支俱乐部在博弈。曼联想利用他们在这笔交易中的优势因素——瓦拉内的合同只剩下一年，加上球员想离开——给同样在财政上挣扎的皇马施加压力。

然而，皇马和曼联之间的关系非常好，这有助于最近的谈判顺利进行。

今年夏天早些时候，皇马传奇球星塞尔吉奥-拉莫斯自由转会加盟巴黎圣日耳曼，俱乐部在欧洲杯开始之前向瓦拉内开出了一份新合同，但被这名后卫拒绝了，他甚至没有拿着曼联的报价要求俱乐部给更多的薪水。相反，他很满意与曼联达成的个人条款，他将与曼联签署一份为期5年的合同。

事实上，出于对俱乐部和主席弗洛伦蒂诺-佩雷斯的尊重，瓦拉内渴望以“绅士”的身份离开马德里。他已经像预期的那样加入了球队的季前赛训练营，但是没有在周日前往格拉斯哥与流浪者进行友谊赛。

所有的迹象都表明与曼联的交易即将完成。