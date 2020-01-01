瓦拉内回忆和C罗争吵情景：我也是有名字的

这位白衣军团的后卫强调说，他这样做并不是无礼，而是在展现个性。

拉斐尔·瓦拉内回忆了他在皇家马德里训练时斥责克里斯蒂亚诺·罗纳尔多直呼他姓氏的场景，但他坚称自己并没有不尊重这位葡萄牙巨星。

法国国脚瓦拉内已经在马德里待了将近9年了，他从朗斯转会来的时候还是一个被高度评价的少年。

因此，这位中后卫是C·罗纳尔多在伯纳乌的长期队友，直到C·罗纳尔多在2018年转会到尤文图斯。

C·罗纳尔多以他的个性和对训练的投入而闻名，瓦拉内回忆起他对当时的皇马头牌回击的那段时光。

“瓦拉内，到中间去。”据说C·罗纳尔多如此叫道，瓦拉内说他回答说：“我不叫瓦拉内，我是拉斐尔！”

但这名26岁的球员说，他并不是对C·罗纳尔多缺乏尊重，而是表现出了一点个性。

“这不是不尊重。”瓦拉内告诉Onze Mondial：“我超级好，我很好，即使在更衣室。我也很害羞。”

“但是当你遇到困难的时候，或者当你必须表现出你的个性的时候，你可以依赖我。认识我一段时间的球员都知道这一点。”

“当然，这不是你看到最多或最先看到的我性格的方面。这不是尊重或不尊重的问题，这只是一个问题，‘如果我没被看到，我就不会被重视。’”

“在那之后，它更像是：‘哦，我也在这里，我也有名字。’更像是那样。”

与C·罗纳尔多之间的任何问题都始于此，终于此。

瓦拉内说：“从人的角度来说，他是非凡的，而从足球的角度来说，我甚至已经无话可说了。他完成了一些非凡的事情：他让自己难以置信的成就显得平庸。”

“做到这些成就……无法用语言来解释，它是巨大的，是非凡的。他教了我很多，也让我惊讶。有多少次我对自己说：‘哇，这太不可思议了。’”