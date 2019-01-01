瓦拉内：博格巴是梦幻的 但我相信皇马阵容

这位皇马的后卫将欢迎他的世界杯冠军队友来到伯纳乌。

拉斐尔·瓦拉内相信，如果法国队友保罗·博格巴在转会窗口期间加盟皇家马德里，他将是一个“梦幻般的”补充。

26岁的博格巴在这个休赛期与圣地亚哥·伯纳乌联系紧密，但是这位中场球员仍然留在曼联，在周二1-0战胜挪威克里斯蒂安松的友谊赛中踢了40分钟。

瓦拉内将欢迎博格巴来到西班牙首都。在周二的奥迪杯比赛中，瓦拉内的球队0-1负于托特纳姆热刺，赛季前的苦涩仍在继续。

“我认为我们有一个团队。博格巴是个好球员，我很了解他。对任何一支球队来说，他都是梦幻般的。”瓦拉内说：“我相信我的队友。如果有新球员加入，我们拭目以待。我相信我的队友。”

瓦拉内仍然相信齐达内的球队，他说一旦赛季开始，他们将会是一头不同的野兽。

“我知道你总是想要进步。我们正在为此努力，我相信我们的工作。从个人层面上讲，我们确实在犯错。它们不是战术错误，而是技术错误。这将得到纠正。我想我们会一点一点进步的。我们专注于我们的工作。我知道有很多期望。我也想看到皇马赢球，我们都想要更多，这很好也很正常。我记得在2017年，当我们赢得了所有的东西，我们的季前赛开局很糟糕，以失败告终。我们都知道当比赛开始时，马德里是另一番景象。这不是借口。我们专注于友谊赛。你必须保持冷静，这个赛季还没有开始。当它开始的时候，我们就准备好了。”