瓦尔迪首次触球即罚点球 莱斯特城主帅对此不后悔

克劳德·普埃尔坚称他并不后悔让瓦尔迪在1-3输给热刺的比赛中替补上场后直接罚点球。

热刺凭借达文森·桑切斯的头球取得1-0的领先。当裁判判定维尔通亨在禁区内对詹姆斯·麦迪逊犯规时，莱斯特城得到了一线生机。

尽管在点球判罚发生前，瓦尔迪已经做好了上场的准备，但在比赛进行到59分钟时，这名前锋匆忙地上场主罚点球。

然而，瓦尔迪的点球被洛里扑出，热刺很快由埃里克森再进一球。

第76分钟，瓦尔迪扳回一球，但由于他们过度压上，让孙兴慜在补时阶段的进球为热刺锁定胜局。

尽管莱斯特城错失了很多机会，哈维·巴恩斯有几次机会进球，但点球显然是比赛中的一个转折点。

但是普埃尔说是他让瓦尔迪的第一次触球就是踢点球，并暗示他的球队输掉比赛的原因是缺乏冷静。

赛后，普埃尔对talkSPORT的伊恩·亚伯拉罕斯说:“如果杰米感觉良好，我愿意让他承担责任。”

“我不后悔。如果我们罚进点球，那就没有批评了。”

“我们有很多机会进球，不仅仅是杰米，我们没有把握好临门一脚。”

“当我们输了一场没有机会的比赛，我们可以接受我们输了，但当我们有很多机会得分时，我们必须继续这种集体表现。”

“我们充分调动了对手，我们可以找到很多机会，但当然，我们需要一步一步地把握临门一脚，以在最后取得公平的结果。”