瓦伦西亚签下切里舍夫 含8000万买断条款

这名俄罗斯国脚已经与蝙蝠军团签订了一份为期三年的合同。

瓦伦西亚已经确认从比利亚雷亚尔永久签下俄罗斯边锋切里舍夫。

上个赛季租借到瓦伦西亚的切里舍夫已经签署了一份为期三年的合同，其中包括8000万欧元(7200万英镑/ 9000万美元)的买断条款。

据报道，国王杯冠军的出价低于700万欧元，据说这是直接收购的初始要价。

作为去年世界杯的明星球员之一，切里舍夫在2018-19赛季的表现给人留下了深刻的印象，他也因此获得了永久转会的机会。自从6月29日宣布与比利亚雷亚尔在原则上达成协议后，切里舍夫的转会就一直在进行中。

28岁的切里舍夫的整个职业生涯都是在西班牙度过的，从他父亲效力的希洪竞技青年队开始。他转会到布尔戈斯的青训系统，最后转会到皇家马德里，在那里，切里舍夫度过他的青训生涯。

这名攻击手在皇家马德里B队的表现不错，但是他很难进入到银河战舰的大名单中。

可以说，他在皇马最难忘的时刻是在2015年12月的国王杯对阵卡迪斯的比赛中，他打进了一球，但由于上个赛季被租借到比利亚雷亚尔的黄牌累积，他后来被判定没有资格参加比赛。结果，皇马被取消国王杯参赛资格，而切里舍夫在他的职业生涯中只代表俱乐部出场过两次。

他在之后一个赛季被租借到瓦伦西亚，在2016年夏天被卖给比利亚雷亚尔之前，这名前锋为俱乐部攻入三球。

但是在比利亚雷亚尔度过了两个赛季后，他难以得到稳固的首发地位，上个赛季他以租借的身份回到瓦伦西亚，并在西甲联赛中打入两球和贡献两次助攻。

在欧罗巴联赛中，瓦伦西亚一路杀入半决赛，他还打入了另一个进球和贡献两次助攻。

切里舍夫帮助球队打进了国王杯决赛，但由于受伤，他未能参加瓦伦西亚战胜西甲冠军巴塞罗那的比赛。