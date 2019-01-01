瓦伦西亚噩梦 内维尔对重返教练岗位毫无兴趣

这位前英格兰国脚对重返执教岗位并不感兴趣，但他透露他在西班牙的经历是一个重要的学习过程。

前曼联后卫加里·内维尔表示，他不会重返教练席。

内维尔在2015-16赛季的西甲联赛中执教了瓦伦西亚4个月，并在2012年至2016年期间为英格兰国家队效力，但他表示不希望在未来担任类似的角色。

这位前曼联右后卫现在是一名评论员，同时还与人共同拥有英乙球队索尔福德城，并经营着其他各种酒店和房地产业务。

瓦伦西亚后来解雇了内维尔，因为这位前英格兰国脚在28场比赛中只取得了10场胜利，使得俱乐部离降级圈只差了6分。

他的噩梦般的执教期间见证了球队在16场联赛中只赢了3场，同时没有保持一场零失球。

在他执教期间，这家俱乐部还被淘汰出了国王杯、冠军联赛以及随后的欧罗巴联赛，几名球迷要求他辞职，直到他最终在2016年3月被解雇。

然而，这位前后卫表示，这段经历对他未来的计划来说是一个学习的过程。内维尔在接受BBC采访时说:“我从来没有在醒来后会想‘我想上训练场’。”

“我在瓦伦西亚开始了我的执教生涯，那可能是我经历过的最好的学习机会之一。它就像一个夹在耳朵上的夹子，有时候你在生活中需要它。”

“我更感兴趣的是董事会或商业方面的事情。”内维尔补充说。

“足球中我喜欢的部分是看比赛，但我不想在训练场上，我觉得我已经完成了我生命中的这一部分，我想翻篇了。”

尽管他拒绝重返教练岗位，但他弟弟菲尔的情况要好一些，在带领英格兰队在女足世界杯上的出色表现之后，他被提名为年度最佳女足教练。

两人的妹妹特蕾西最近刚刚从英格兰英式篮球队(England netball team)主教练的位置上退下，不过加里显然没有考虑过在未来的任何时候担任一名教练。