瓦伦西亚内战 马塞里诺被解雇 球队老板被集火

老板解雇这名受欢迎教练的决定引起了轩然大波，超级经纪人豪尔赫·门德斯(Jorge Mendes)的影响也引起了诸多不满。

近年来，瓦伦西亚已经不是第一次发生这样的事情了。

周三，球队老板彼得·林（Peter Lim）解雇了马塞里诺——蝙蝠军团十年来最成功的教练，一个深受球员和球迷喜爱的人。

这使得俱乐部在周末做客巴塞罗那和他们的冠军联赛首战切尔西之前陷入了危机。

即使是在最好的时候，西班牙的东海岸也正在爆发内战——对于一家最终获得了一些平静的俱乐部来说，这是一个错误的时机。

阿尔伯特·塞拉迪斯，除了在皇家马德里担任朱伦·洛佩特吉的助理教练外，在俱乐部层面没有任何经验，他被任命为教练的决定只会进一步激怒球迷，并对俱乐部本赛季的前景产生怀疑。

2017年，马塞里诺被林任命为两年内的第六任教练后，他把一艘正在下沉的船拖回了水面。

当他的前任阿耶斯塔兰被解职时，相比欧冠资格，当时的瓦伦西亚更接近降级。

马塞里诺在他执教的第一年帮助瓦伦西亚重返冠军联赛，之后又以第四名的成绩晋级。

最重要的是，他们结束了11年的等待，终于在上个赛季击败巴塞罗那赢得了国王杯。

的赛季开始时，瓦伦西亚苦苦挣扎，俱乐部还是支持他的。随后，他戏剧性地扭转了局面，这一次真正感觉教练、球员和球迷在梅斯塔利亚团结一致。

不过，这种情况没有持续太久，今年夏天，事情就暴露出来了。

主教练马特奥·阿莱马尼和马塞里诺在转会市场上表现得很好，但是林希望在球队的建设上有更多的发言权。

接近赛季尾声时，当阿莱马尼和马塞里诺想要签下巴萨的中场球员丹尼斯·苏亚雷斯和拉菲尼亚时，事情达到了高潮。林和他的顾问之一——超级经纪人豪尔赫·门德斯——有其他的想法，而那两名球员最终选择了塞尔塔。

门德斯在瓦伦西亚的影响力是强大的，但是他为俱乐部带来的球员在很大程度上都失败了。这些球员包括阿尔瓦罗·内格雷多、艾曼·阿卜登努尔、恩佐·佩雷斯和纳尼。因此马塞里诺不想要更多的门德斯的球员是可以理解，然而这也导致了冲突，最终导致主教练被解雇。

新加坡亿万富翁林似乎也对马塞里诺执教期间缺少年轻球员感到不满，鉴于马塞里诺的成功，这是一种粗鲁的抱怨。

马塞利诺想要签下的球员被林看作是潜在的阻碍，比如李康恩和托雷斯，这两名球员可能会从这场剧变中受益。

巴伦西亚，在周六诺坎普的比赛前与冠军巴塞罗那队同积4分，本赛季开局并不出色，但很明显，开局几场比赛的结果对马塞里诺的去职没有任何影响。

瓦伦西亚的新教练塞拉德斯带出过许多西班牙的年轻球员，他希望给年轻球员更多的机会。但他缺乏临场经验，这意味着他很容易受到林和门德斯的控制。

在马塞里诺任期结束时，他觉得自己在新闻发布会上有足够的权力公开谈论转会分歧，并对老板进行抨击，因为他知道外面的世界是站在他这边的。

他的被解职不仅激怒了粉丝，他们周三还在社交媒体上发布了大量愤怒的信息和推文。

危险的是，球队本身也对马塞里诺的过早离开感到愤怒。

“做出这个决定的不应该只有你，还应该有整个团队和球迷。我要大声以及明确地说：‘这不公平’。”愤怒的后卫格雷在Ins上写道。

球队中的一些人通过媒体和其他人发现了马塞里诺被解雇的消息，因为教练的孩子和助理教练鲁本·乌里亚(Ruben Uria)在训练场收拾马塞里诺的物品时告诉了他们。

中场球员达尼·帕雷约在马塞里诺的带领下，以优异的表现进入西班牙国家队。帕雷约在推特上写道：“教练，祝你一切顺利，我相信无论你走到哪里，你都会做得很好。谢谢你让俱乐部变得更大，让我成为一名更好的球员。”

有可能被梅斯塔利亚收购的前巴塞罗那和皇家马德里中场塞拉德斯在亮相的新闻发布会上承认了自己的压力。

“不管情况如何，瓦伦西亚永远是一头公牛，巨大的，庞大的。”他解释道。

“我们将努力以最好的方式工作。我没有恐惧，我知道这是一个巨大的需求，我理解这种担忧，我在俱乐部的经验并不丰富。”

然而，他与门德斯的联系并不能使他赢得球迷的喜爱。

赛莱德斯的经纪人布塞罗为葡萄牙人效力，而洛佩特吉也是门德斯的客户之一，因此塞拉德斯与塞维利亚现任教练关系非常密切。

前瓦伦西亚门将桑蒂·卡尼扎雷斯相信，塞拉德斯根本不适合这份工作，他走进了一个冒着气泡的喷出的都是毒药的大锅里。

“他已经失去了所有的荣誉感和道德观念。”卡尼扎雷诉马卡电台。

“他不知道将如何在更衣室里被球员接受，他的工作从一开始就非常复杂。”

“他会发现要去面对一个心烦意乱的团队，对正在发生的事情感到羞愧。他将被迫使用费兰·托雷斯和李康恩，这两个人加上另外九个人，因为这正是林想要的。”

未来几天，俱乐部将会陷入更大的混乱。考虑到他与马塞里诺的关系，阿勒曼尼的位置几乎是不可能站得住的，他被认为是下一个要滚蛋的人。

瓦伦西亚的球迷总是热衷于抗议，他们的下一场主场比赛，9月22日对阵莱加内斯的比赛，很可能会看到反对林的标语。

自从加里·内维尔在2016年的溃败之后——这位前曼联后卫在他的第一份也是唯一的一份管理工作中经历了一段灾难性的时光——球迷们对球队老板已经忍无可忍了。

最好的情况是塞拉德斯用他富有吸引力的，以控球为主的足球赢得球迷和球队的支持，最终带领瓦伦西亚打入前四和冠军杯。

然而，更现实的情况是，西班牙沉睡的巨人之一即将进入另一个令人沮丧的动荡时期。随着马塞里诺的伟大作品很快就要被毁，预计届时会有大量的口哨、白手帕和抗议。