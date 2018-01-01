瓜迪奥拉12月厄运又来 曼城两年首次联赛两连败

佩普·瓜迪奥拉的球队在节礼日的比赛上输给了莱斯特城，在争夺联赛冠军征途中进一步落后了。

周三的节礼日比赛后，曼城1:2负于莱斯特城意味着瓜迪奥拉的球队两年来首次连续输掉2场英超联赛。

在比赛的第14分钟，贝尔纳多·席尔瓦在皇权球场率先破门得分，五分钟后马克·阿尔布莱顿扳平了比分。

比赛还剩10分钟的时候，里卡多·佩雷拉在禁区边缘势不可挡地为狐狸队再进一球。

这对曼城来说是一个毁灭性的损失，赛后他们落后榜首利物浦7分，落后托特纳姆1分。后者在5:0战胜伯恩茅斯后，排名积分榜第二名。

曼城在上周六也吃到了败仗，水晶宫在伊蒂哈德球场以3:2的比分震惊了英超卫冕冠军。

这是两年多来瓜迪奥拉的球队首次连续输掉联赛。

曼城最近一次在英超联赛中接连失利是在2016年，他们分别在12月3日和10日分别输给了切尔西和莱斯特。

12月对瓜迪奥拉来说是一个特别不友好的月份，他11场英超失利中的6场都发生在一年中的最后一个月。

曼城在上一次连续输掉比赛后排名第三，但在那个赛季之后，他们以惊人的方式赢得了2017-18赛季的冠军。

瓜迪奥拉的球队要想在2018-19赛季卫冕冠军的话，还得面对一个艰难的过程，他们接下来的两场比赛将至关重要，因为他们希望赶超热刺和利物浦。

曼城将在周日对阵南安普敦，然后在1月3日在伊蒂哈德主场迎战利物浦。