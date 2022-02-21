瓜迪奥拉：我从没说冠军归属已定 曼城需要每场争胜才能夺冠

瓜迪奥拉警告称，曼城必须为每一场比赛而战，才能有希望赢得英超冠军。

英超卫冕冠军在上周末主场2-3输给了热刺，现在他们对利物浦的领先优势被缩小至6分。目前曼城还剩12轮联赛未踢，瓜帅坚称夺冠之路并不容易。

他告诉记者：“我们必须为每一场比赛而战，每一场比赛我们都要争取获胜，这样我们就会更接近冠军。”

“几周前我说过，我们需要很多积分才能成为冠军，这就是我们要尝试去做的。”

“老实说，我认为我们在对阵热刺时表现很好。我从没说过争冠已经结束，这很正常，在一月份和二月份，排名垫底的球队赢得了许多比赛，因为每个人都在为一切而战，这会很困难，我们深知这一点。”

“但这发生了，我们输掉了一场比赛，我们会用训练去恢复过来，然后为下一场比赛做准备。”

在对阵热刺前，曼城已经连续13场不败，此役库卢塞夫斯基开场4分钟就取得破门，但京多安在中场休息前扳平了比分。

在凯恩进球反超后，马赫雷斯在最后阶段点射破门再度扳平，但伤停补时阶段，凯恩再次进球，将比分锁定为3-2。

瓜迪奥拉补充道：“热刺在禁区内死守，这让比赛变得很困难。”

“他们让我们在禁区外随意活动，并封锁了所有向禁区内的传球路线，在那之后，他们可以用自己出色的跑动制造威胁，但他们并没有太多地跑动。这很困难，每一次往禁区输送皮球，我们都需要依靠传中，但出于很多原因，我们并没有太多进球机会。”

“热刺的第一个进球源于他们的出色实力，第二个进球很难防守，第三个进球则是我们自己犯错。我们接近拿到一个平局，或许甚至是赢得比赛，但祝贺热刺。”