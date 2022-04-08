瓜迪奥拉：如今的我学会耐心和冷静 已经成为更好的教练

对于这样一个具有纪念意义的两星期，瓜迪奥拉最近在公开场合的表现一直非常平静。

击败马德里竞技后，接下来曼城要迎来与利物浦、马竞和利物浦的比赛，这几场比赛可能决定曼城的赛季成败，如果任何采访和新闻发布会都像是公事，那是可以理解的。

特别是在过去类似的情况下，曼城主帅偶尔会出现脾气暴躁的问题。

然而，尽管面临着连场恶战的压力，瓜迪奥拉这次更加放松了，至少在外表上，他开起了玩笑，或者调皮地把注意力从严肃的事情上转移开。

关于曼联潜在新帅滕哈赫也是曼城潜在新帅的问题，他调侃道："你想让我离开吗？"

关于过度思考欧冠联赛的问题，他回答说："我喜欢过度思考和创造愚蠢的战术。"

而面对声名狼藉的马德里媒体，瓜迪奥拉在保守的同时也不忘调侃迭戈-西蒙尼的极端防守战术。

他说道："在史前、今天和十万年后，要想进攻一个5-5-0阵型是非常困难的，完全没有空间。"

当然，这样的新闻发布室战术已经起到了化解曼城队内紧张气氛的作用，同时也向更衣室传递了一种平静感。

在国际比赛日之前，曼城0-0与水晶宫战平。

瓜迪奥拉承认，随着赛季的进行，他的球队已经变得焦躁不安，尽管他们坚持了自己一贯的战术策略，这意味着他们继续创造机会。

在本周1-0战胜马竞的比赛中，得到机会总是很重要的，曼城的球员们保持了冷静，这一点是获胜的关键。

西蒙尼采用的那已经臭名昭著的5-5-0阵型几乎是坚不可摧的，曼城在上半场没有一次射正。

然而，在一次禁区边缘的任意球之后，福登终于为德布劳内创造了一个机会，他巧妙地转身和传球，比利时人保持镇定，攻破了奥布拉克把守的大门。

除了他们的防守，马竞臭名昭著的"黑暗艺术"也试图破坏瓜迪奥拉的作战计划，其中一个例子是马竞后卫不断犯规格拉利什，试图将他惹怒。

福萨里科和萨维奇用手扯格拉利什的头发，安赫尔-科雷亚则近距离将球轰向他，虽然瓜迪奥拉出面制止了随后发生的混战，但他警告他的球员不能被卷入这些琐碎的争论。

现在是周日和利物浦的恶战，这时的赌注将比以往任何时候都高。

鉴于双方都有能力取得毁灭性的连胜，无论谁赢下这场比赛，都有可能再也不回头地领跑下去。

对于像瓜迪奥拉这样仔细备战和严谨分析对手的教练来说，这两个星期可能会非常疲惫。

在以前执教巴塞罗那和拜仁慕尼黑时，他将和他的教练们一起熬夜到凌晨，为具体战术而烦恼。

在德国，赢得欧冠冠军的压力是巨大的，而在西班牙，他为这份工作付出了很多，以至于他最终不得不花了一年的时间从这种折磨中恢复。

同时，在曼城的亚马逊纪录片中最有说服力的时刻，当瓜迪奥拉和他的工作人员讨论利物浦前场三叉戟萨拉赫、菲尔米诺和马内的威胁时，他显得很担忧。

四年过去了，克洛普的球队只会变得比之前更加强大。

但瓜迪奥拉也更老了，1月份他已经年满51岁，他正试图对自己好一点，尝试降低他在重大比赛前给自己施加的压力。

他最近承认，这不是自然而然的事，但他相信这将使他成为更好的教练。

"我正在学会变得更有耐心，以前的我太焦虑了，我不是一个好的主帅，"他在3月份时告诉天空体育。"现在，我更好了，我更有耐心了。”

"这个过程是如此困难，因为基于我的本性，这是不自然的行为，但我身边有人帮助我保持冷静。去更清楚地看待事情，就像有时我无法做到一样。"

这并不意味着瓜迪奥拉的饥饿感已经消失，或者对他的球员的期望降低了。

曼城球员知道，要在周日踢出表现，他们的纪律和对比赛的理解必须是完美的。

一旦比赛开始，当瓜迪奥拉指挥他的球员时，曼城的球场里将会出现通常的狂热姿态。

强度将会继续存在，但瓜迪奥拉希望伴随这种强度的是一种精心策划过后的镇定。