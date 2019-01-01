瓜迪奥拉：马内有时会跳水 有时会打进绝杀
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Getty/Goal
曼城主帅瓜迪奥拉称利物浦球星萨迪奥·马内假摔，他试图在下周决定性的英超比赛之前加剧紧张局势。
曼城和利物浦在周六的比赛中都取得了险胜，继续排名英超前两位。11月10日曼城将前往安菲尔德，塞内加尔国脚显然是瓜迪奥拉特别关注的对象。
“有时（马内）是假摔，有时他有在最后一分钟打进令人难以置信的进球的天赋。他是一个天才。”瓜迪奥拉告诉天空体育：“利物浦又一次险胜？如果是一次，两次，“我们很幸运，我们很幸运”，但在过去的两个赛季中发生了很多次——他们有特别的个性来做到这些。我们看看自己，我们知道我们面对的是哪支球队，我想他们已经取得10胜1平……下周我们将去安菲尔德挑战他们。”
在谈到自己的球队时，瓜迪奥拉坚称，这场比赛的过程并不如结果显示的那样紧张。
“从第一分钟到比赛结束，我们都踢得不可思议。我们创造了大量的机会。我们有压力，但我们做到了。”他补充道：“我们保持冷静和耐心。我们知道我们总是有机会的，重要的是我们保持冷静。
“我在中场休息的时候告诉他们继续努力，继续进攻。这是唯一的办法。场上没有空间，这几乎是不可能做到的，但我们做到了，这就是我高兴的原因。”
在安菲尔德的决战前，两队将回到欧冠赛场。利物浦将在E组主场迎战亨克，而瓜迪奥拉的球队则在C组客场挑战亚特兰大。