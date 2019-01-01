瓜迪奥拉：马内有时会跳水 有时会打进绝杀

这位来自塞内加尔的球星在阿提哈德球场的赛后评论中发现自己成了众人关注的焦点。

曼城主帅瓜迪奥拉称利物浦球星萨迪奥·马内假摔，他试图在下周决定性的英超比赛之前加剧紧张局势。

曼城和利物浦在周六的比赛中都取得了险胜，继续排名英超前两位。11月10日曼城将前往安菲尔德，塞内加尔国脚显然是瓜迪奥拉特别关注的对象。

“有时（马内）是假摔，有时他有在最后一分钟打进令人难以置信的进球的天赋。他是一个天才。”瓜迪奥拉告诉天空体育：“利物浦又一次险胜？如果是一次，两次，“我们很幸运，我们很幸运”，但在过去的两个赛季中发生了很多次——他们有特别的个性来做到这些。我们看看自己，我们知道我们面对的是哪支球队，我想他们已经取得10胜1平……下周我们将去安菲尔德挑战他们。”

在谈到自己的球队时，瓜迪奥拉坚称，这场比赛的过程并不如结果显示的那样紧张。

“从第一分钟到比赛结束，我们都踢得不可思议。我们创造了大量的机会。我们有压力，但我们做到了。”他补充道：“我们保持冷静和耐心。我们知道我们总是有机会的，重要的是我们保持冷静。

“我在中场休息的时候告诉他们继续努力，继续进攻。这是唯一的办法。场上没有空间，这几乎是不可能做到的，但我们做到了，这就是我高兴的原因。”

在安菲尔德的决战前，两队将回到欧冠赛场。利物浦将在E组主场迎战亨克，而瓜迪奥拉的球队则在C组客场挑战亚特兰大。