瓜迪奥拉：阿圭罗不可取代 但热苏斯越来越好

这位22岁的巴西国脚在新年第一天攻入两球，帮助球队击败了埃弗顿。

瓜迪奥拉认为加布里埃尔·热苏斯在曼城“越来越好”，但塞尔吉奥·阿圭罗仍是“不可替代的”。

新年第一天，22岁的热苏斯在曼城主场2-1战胜埃弗顿的比赛中攻入两球，使他本赛季所有比赛的进球数达到13个。

近几个月来，阿圭罗一直在与伤病作斗争，进球的热苏斯落在了耶的肩上，巴西人的贡献给他的教练留下了深刻的印象。

瓜迪奥拉对记者说：“他很年轻，我们不能忘记这一点，但他的踢法很好，当然他需要提高，但他每天都在进步。加布里埃尔在这里的经历有起有落，但他一直很优秀。”

“塞尔吉奥是不可替代的。他对我们球迷意味着什么，对他所做的一切，对QPR的进球……我们需要一个好的替补来支持所有的球员，塞尔吉奥有一个很好的搭档，那就是加布里埃尔。”

“他们关系很好。塞尔吉奥帮助我们赢得了上一场比赛，今天是加布里埃尔。”

曼城战胜埃弗顿是他们近七场比赛中的第六场胜利，这是瓜迪奥拉在12月初输给曼彻斯特德比后的一个可喜的反应。

“我们踢得很好。”他说：“我对表现很满意。在连续两年获得冠军之后，离第一名还很远，通常情况下球队会放弃，以第七或第八的成绩结束比赛，所以我很高兴。”

曼城希望后卫拉波尔特能尽快回归，法国人将在接下来的几个月完全恢复训练。

对阵埃弗顿的比赛中，曼城的后卫线上有罗德里、费尔南迪尼奥和埃里克·加西亚，瓜迪奥拉似乎对他们的体系很满意。

“也许我们还会再来一次。”他说：“在对阵谢菲尔德联的上半场，我们也有三个后卫。不仅仅是下半场。我们改变了位置，但是结构是那样的。我们将来会再次做到。我们踢得很好。这五个人控球非常好。里亚德（马赫雷斯）接球位置更好，这也很有帮助。”