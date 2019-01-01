瓜迪奥拉：阻止曼联三叉戟的速度是不可能的

曼城经常被同城对手打出反击，教练承认他的球队没有破解。

瓜迪奥拉承认，曼城无法承受曼联进攻球员在周六德比战中的节奏。

曼联在阿提哈德球场经常打出反击威胁对手，帮助他们在开场30分钟内取得两球的领先。

瓜迪奥拉在比赛前夕谈到了曼联的反攻威胁，但曼城主教练承认他的球队最终没有办法破解拉什福德、马夏尔和詹姆斯。

“我喜欢我的球队的表现。”他在赛后的新闻发布会上说：“我们让出了一点空间——没有比平时多，但比去年对阵曼联的时候多。我们知道他们的速度，詹姆斯，马夏尔和拉什福德，但有时是不可能控制它的。”

比赛结束前5分钟，奥塔门迪为曼城扳回一球，但卫冕冠军的希望再次破灭，他们没有机会卷土重来。

“总的来说，我们做了我们想做的。”瓜迪奥拉补充道。“我们很多很多次都进入了进攻三区。不幸的是，我们不能多完成一点，但我喜欢看我的球队。我知道没有人同意，但我喜欢这样。”

第三名的曼城现在落后领头羊利物浦14分，后者在周六早些时候以3-0击败伯恩茅斯，曼城将前往阿森纳进行下一轮联赛。

主场失利意味着瓜迪奥拉在他的教练生涯中经历了一个赛季16场比赛后得分最低纪录，但他对上赛季以来的下滑并不感到惊讶。

“有时会发生这种情况。”他补充道：“有时候你赢不了，其他人更好，你就输了。正常情况下不是总能赢得联赛，有时你会输。重要的是不要放弃，我们要团结一致。我们踢了一个赛季的所有比赛，我们踢了我希望我的球队踢的比赛。”

“在那之后，在反击中，在进攻三区，我们在一些环节陷入挣扎，这是过程的一部分。也许下赛季我们会更好。”