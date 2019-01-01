瓜迪奥拉：追赶利物浦不现实 曼城已在准备下赛季
瓜迪奥拉表示，曼城已经把注意力放在了下个赛季，他们已经接受了英超无缘争冠的事实。
瓜迪奥拉周日迎来了他作为曼城主帅的第100场联赛胜利，阿圭罗和德布劳内的进球帮助球队2-0战胜谢菲尔德联。
这场胜利将曼城带回到离莱斯特城1分的位置，尽管他们仍然落后于在安菲尔德1-0战胜狼队的领头羊利物浦14分。
差距如此之大，瓜迪奥拉已经承认曼城不再是夺冠的现实竞争者，相反，他说现在的重点是确保他们在2020-21赛季之前取得进步，同时在杯赛上取得成功。
“不。这是不现实的想法。”瓜迪奥拉在新闻发布会上被问及利物浦是否可能被追上时说。
他的球队在周五以2-3输给狼队后迅速恢复状态，他们在两场比赛之间的时间不足48小时。
瓜迪奥拉说：“一支像利物浦拥有那么多领先优势的球队，我们为什么要考虑这些呢？我们只是在做准备，踢得更好，尽可能地接近联赛冠军，为淘汰赛和下个赛季做准备。每一场比赛都有助于我们下赛季的进步。希望我们能做得更好。”
“我们的动力是进步，因为当我们进步时，我们就能赢得比赛，这是生活得更好的方式。这是我们所有人最好的动力。即使是在过去。现在我们有3天恢复，感谢你们给我们3天时间恢复，并为下一场对阵埃弗顿的比赛做准备。这就是你必须做的。”
尽管承认冠军之争已经结束，瓜迪奥拉仍然坚持认为这不会影响到他的球队所取得的成绩。
“球迷可以想说什么就说什么，想做什么就做什么，但他们不能否认，在过去的三年里，球队在每一场比赛中都是不可思议的。”他补充说。“足球，你可以输，也可以赢。我们在非常重要的位置受伤，但我们一直在努力，即使在输掉的比赛中。”
“这是一场艰难的比赛，尤其是因为对手，因为那48小时，以及踢完狼队后我们坐了两个小时大巴。在对阵英超最具体力的球队之一的比赛中，这不是最好的状态恢复，我们赢得了比赛，所以我们对球队表示完全的赞赏。”