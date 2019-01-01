瓜迪奥拉：追赶利物浦不现实 曼城已在准备下赛季

西班牙人说他开始将注意力转移到下赛季从领头羊利物浦手中夺回联赛冠军。

瓜迪奥拉表示，曼城已经把注意力放在了下个赛季，他们已经接受了英超无缘争冠的事实。

瓜迪奥拉周日迎来了他作为曼城主帅的第100场联赛胜利，阿圭罗和德布劳内的进球帮助球队2-0战胜谢菲尔德联。

这场胜利将曼城带回到离莱斯特城1分的位置，尽管他们仍然落后于在安菲尔德1-0战胜狼队的领头羊利物浦14分。

差距如此之大，瓜迪奥拉已经承认曼城不再是夺冠的现实竞争者，相反，他说现在的重点是确保他们在2020-21赛季之前取得进步，同时在杯赛上取得成功。

“不。这是不现实的想法。”瓜迪奥拉在新闻发布会上被问及利物浦是否可能被追上时说。

他的球队在周五以2-3输给狼队后迅速恢复状态，他们在两场比赛之间的时间不足48小时。

瓜迪奥拉说：“一支像利物浦拥有那么多领先优势的球队，我们为什么要考虑这些呢？我们只是在做准备，踢得更好，尽可能地接近联赛冠军，为淘汰赛和下个赛季做准备。每一场比赛都有助于我们下赛季的进步。希望我们能做得更好。”

“我们的动力是进步，因为当我们进步时，我们就能赢得比赛，这是生活得更好的方式。这是我们所有人最好的动力。即使是在过去。现在我们有3天恢复，感谢你们给我们3天时间恢复，并为下一场对阵埃弗顿的比赛做准备。这就是你必须做的。”

尽管承认冠军之争已经结束，瓜迪奥拉仍然坚持认为这不会影响到他的球队所取得的成绩。

“球迷可以想说什么就说什么，想做什么就做什么，但他们不能否认，在过去的三年里，球队在每一场比赛中都是不可思议的。”他补充说。“足球，你可以输，也可以赢。我们在非常重要的位置受伤，但我们一直在努力，即使在输掉的比赛中。”

“这是一场艰难的比赛，尤其是因为对手，因为那48小时，以及踢完狼队后我们坐了两个小时大巴。在对阵英超最具体力的球队之一的比赛中，这不是最好的状态恢复，我们赢得了比赛，所以我们对球队表示完全的赞赏。”