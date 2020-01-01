瓜迪奥拉：贝尔萨也许比我更聪明 我对曼城的表现感到满意

西班牙教头认为贝尔萨可能比自己更擅长分析比赛，并表示自己对球队的表现感到满意。

曼城主帅瓜迪奥拉透露，在周六与利兹联1比1战平后，利兹联教练贝尔萨向他提出了一个问题，这让他很难给出回答。

尽管斯特林在第17分钟攻入一球，瓜迪奥拉的球队仍然无法就此终结比赛，罗德里戈在下半场成功为利兹扳平了比分。

曼城不得不为自己在进攻三区浪费机会而付出代价，他们的23次射门只有2次射正。利兹联还在控球和传球方面击败了瓜迪奥拉的球队，这支英超升班马继续展示了他们本赛季在这一顶级联赛中的竞争力。

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终场哨声吹响后，瓜迪奥拉和贝尔萨相互拥抱，后者急切地想了解对方对比赛的看法——这也是这位曼城主帅在这么快的时间里努力想要表达的东西。

“他问我‘你对这场比赛的看法是什么?我说，我在一秒中无法很好地分析这场比赛。”瓜迪奥拉赛后告诉天空体育。

“也许他比我更聪明！我无法在比赛后立即做出分析，我需要时间来了解比赛情况，但你知道，我说过我认为这是一场精彩的比赛，也是一场公平的比赛，这就是为什么比赛的结果就是这个结果。”

赛后，瓜迪奥拉对贝尔萨的球队表示了敬意，因为他们没有选择退让。

“这种踢球方式令人难以置信，面对利兹这样的球队让人感觉很棒，因为他们想要取得胜利，就像他们面对利物浦一样。这是令人难以置信的娱乐足球，对球迷来说很有趣。”瓜迪奥拉在BBC的《今日比赛》节目中这样表示。

“这对每个人来说都是一场有趣的比赛。我为这些热爱足球、来到这个国家并在高水平赛场上踢了多年球的球员感到无比自豪。这是利兹联这么多年第一次在英超踢球，我们无法做的更多了，因为我们的对手、贝尔萨的球队是如此优秀。”

目前瓜迪奥拉的球队已落后榜首的埃弗顿8个积分，与在积分榜上排名第三的卫冕冠军利物浦也有5分的差距，不过瓜迪奥拉并没有特别担心，他强调本赛季的时间还有很长。

“我们距离联赛冠军还很遥远，我们需要做的是赢下比赛。不过，赛季是一场马拉松，还有很长时间才会结束。我对球队目前表现感到满意，球队确实有一些事情需要解决，我们距离自己的最佳状态还有一段距离，我知道英超联赛有多么艰难。”

“执教十二年以来，我从没在新闻发布会上说过我们输掉比赛是因为某一位球员，失误也是比赛的一部分，曼城在这场比赛中战斗到了最后，我对此感到很骄傲。”

贝尔萨自己也承认，他的球队在比赛的大部分时间里表现都落后于曼城，不过他们成功在某些时段统治了比赛，并最终获得了回报。

“整场比赛的开始和结束阶段曼城都占据着上风，不过上半场末尾和下半场开局阶段我们的表现可能要更胜一筹。”贝尔萨表示。

“对他们来说，超越我们很容易，不需要花费太多努力，而对我们来说，要达到他们的水平就必须达到自己的极限。”

“我们无法把球从他们脚下抢走，而他们却很容易做到这些，我们付出了很多努力，用了很多侵略性的防守来赢回球权，我们对比赛的信心也随之增强了。”

“如果我们赢了比赛，这是不公平的，这本来是有可能的，但这并不公平。”