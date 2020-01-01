瓜迪奥拉谈如何追上利物浦：踢得更好 然后祈祷

2019-2020赛季英超联赛的冠军争夺战似乎已经悬念不大，但瓜迪奥拉仍然热爱他的“梦幻”曼城阵容。

瓜迪奥拉表示，曼城必须“更加努力，踢得更好，并祈祷”以缩小与利物浦的差距，但他相信一支完全健康的球队仍有能力争夺英超冠军。

曼城在过去的两个赛季中都赢得了联赛冠军，但是现在他们已经落后利物浦14分了，而利物浦还少赛一场。

虽然老旧的曼城阵容已经落后于前几年的标准，瓜迪奥拉还是强调了关键伤病对球队的影响——拉波尔特和勒罗伊·萨内已经有很长一段时间没有上场，大卫·席尔瓦和阿圭罗也在处理伤病问题。

当被问及他的球队要赶上利物浦还需要改进什么时，曼城主帅告诉记者：“更加努力，踢得更好，祈祷吧！”

“有着完整的阵容，是的，（曼城可以竞争）。有些事情是我们无法控制的。我们可以做我们能做的。”

“但是其他的问题我们无法控制，比如像利物浦这样的强队到目前为止做了什么，还有其他的问题。如果每个人都适合上场，我们可以做到。”

然而，瓜迪奥拉拒绝承认，前一个转会窗口的失败导致了他们的问题。

“不，我认为球队太棒了。我爱它。”他说：“我们有伤病的问题——这些事情发生了——然后利物浦是不可思议的。”

“他们是欧洲冠军，丢了两分。在那之后，我们只能祝贺他们。我知道我们之间的差距并不大，但事实就是如此。”

随着2019年接近尾声，瓜迪奥拉也想提醒曼城在2019年的成功——赢得英超联赛、足总杯、联赛杯和社区盾杯，然后滑落到积分榜的第三位。

“2019 ?现在人们说这是一场灾难。我们在2019年赢得了四个冠军。”他说：“对我们来说，这是不可思议的一年，我们享受了很多。在赛季的最后几场比赛中，我们有些挣扎。但对我们来说，这是不可思议的一年。”