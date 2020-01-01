瓜迪奥拉：衷心祝贺利物浦夺冠 曼城下赛季将卷土重来

曼城主帅承认状态不稳让他的球队失去了三连冠的机会，除此之外，他还给利物浦送上了夺冠祝福。

曼城主帅瓜迪奥拉祝贺利物浦如愿拿到了英超冠军，并发誓自己执教的曼城将在下赛季强势回归。

在周五凌晨，做客斯坦福桥的曼城1-2不敌切尔西，让克洛普的球队赢得了30年以来的第一座顶级联赛冠军奖杯。

在连续拿到两次英超冠军之后，瓜迪奥拉承认利物浦确实应该结束漫长等待了30年的第一座英超冠军奖杯。

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瓜迪奥拉表示:“对利物浦来说，这是一个伟大的赛季，对他们赢得冠军这件事，我表示衷心的祝贺。”

“我们在过去的几年里曾多次拿到联赛冠军，当然，我们会在下赛季努力再次做到这一点。”

“两个赛季前我们领先利物浦25分，两个赛季后他们超过了我们20分。本赛季红军和我们的差距极大，所以我们必须努力缩小差距。”

曼城不敌切尔西的比赛是瓜迪奥拉的球队本赛季遭遇的第八次失利，比以往两个夺冠赛季的失利总和还要多。瓜迪奥拉承认本赛季的曼城缺乏稳定性，这使得他们无法完成英超三连冠的伟业。

“我们本赛季的表现不像前几个赛季那样稳定，而利物浦在赢得欧冠后，拥有了难以置信的信心，而且事实是，30年以来一直没能赢得英超冠军，这让他们非常专注，每一场比赛都像最后一场比赛那样踢。”

“一开始我们并没有抱着这种想法踢球。当他们利用这一优势时，我们追赶起来的压力当然会更大。”

“不过我们不能忘记，我们仍然是联赛第二名，我们比很多球队都优秀，我们将会拿到欧冠资格。本周日我们将踢一个中重要的比赛，迎战纽卡斯尔联，而在联赛结束后，我们还要准备与皇马的欧冠比赛。”

在这场不敌切尔西的比赛中，曼城一度表现不错，不过他们在比赛的第36分钟却犯下了大错，切尔西的任意球传中被解围，但门迪和京多安让球出现失误，普利西奇突破至禁区边缘，低射得手。

随后凯文·德布劳内在25码外，以一记精彩的任意球扳平了比分，但随后费尔南迪尼奥在禁区内手球被红牌罚下，威廉主罚点球一蹴而就。

瓜迪奥拉表示:“在这种水准的比赛中，失误会让你遭遇很大的惩罚。我们踢得其实不算差，但没有创造出太多得分机会，我们在禁区内没有感受到太大的压力。”

“对阵切尔西，他们的身体素质和防守方式让赢下这场比赛并不容易。总的来说，我们踢得还不错，不过在这种情况下，你只要出现失误，就会受到惩罚。”