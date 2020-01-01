瓜迪奥拉：萨内已拒绝续约 他可能会在今夏离队

这名德国边锋的合同即将到期，拜仁慕尼黑希望签下这名24岁的球员。

瓜迪奥拉证实，勒鲁瓦·萨内已经告知曼城俱乐部，他不会和英超卫冕冠军签下一份新合同。

这名德国国脚与随队的现有合同即将进入最后一年，德甲冠军拜仁慕尼黑正在追逐这位24岁的边锋。

瓜迪奥拉证实俱乐部已经向这位边锋提出了若干份报价，但他对与俱乐部签订一份新合同并没有什么兴趣。

其他球队

如果这两家俱乐部能就转会费达成一致，萨内将在今年夏天离开阿提哈德球场前往慕尼黑安联球场，尽管曼城坚持认为他不会被允许以低价离开。

“萨内说了他不想和球队续约。”瓜迪奥拉在周一晚上与伯恩利的赛前发布会上表示。

“他的意思是，他想离开这里了，去另一家俱乐部踢球。这将会在这个夏天或者他合同到期后发生。我们已经向他报价了两三次，不过都被他拒绝了，所以他将离开为其他俱乐部效力。”

“萨内拒绝续约，这是每个人都知道的事情。如果在这个赛季结束后，两家俱乐部能够就转会费等问题达成一致，他就会离开。”

“我们对他的决定感到很失望，我们想要留下他，在他受伤之前和受伤之后都是如此。”

“我说过我们希望和有共同目标的人并肩作战，我并不反对他的决定，我会尊重他，他要为自己的职业生涯再冒险一次，我们也会帮助他直到他留队最后一天。”

“萨内很久没有踢比赛了，不过目前他在训练中并没有疼痛感，这是一个好兆头。目前球队很健康，我会按照情况做出让谁上场的决定。”

在2016年以5200万欧元的转会费从沙尔克04转会曼城以来，萨内总共为蓝月亮在各项赛事中出场134次，打入了39球，还为队友助攻了45次。