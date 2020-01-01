瓜迪奥拉：萨内下周就能回归曼城随队训练

曼城主帅透露，德国边锋在严重受伤后，康复过程即将结束。

瓜迪奥拉表示，他希望萨内在2019- 2020赛季因膝部韧带受伤而缺席上半赛季的比赛后，能在“下一周”完全恢复训练。

8月4日，曼城在社区盾杯比赛中战胜利物浦，但比赛开始仅10分钟后，萨勒就一瘸一拐地离开了球场，随后俱乐部的医生证实他是前十字韧带受伤。

这位24岁的球员随后伤缺了6个月，这对俱乐部来说是一个巨大的打击，因为他在上个赛季俱乐部赢得三冠王时做出了很多贡献。

在曼城成功卫冕的过程中，萨内攻入了10粒进球，贡献了10次助攻，同时也在他们夺得联赛杯和足总杯的过程中发挥了关键作用。

在萨内缺席的情况下，曼城队没能保持他们在国内的统治地位，落后于目前的顶级联赛领头羊利物浦14分，后者正朝着30年来的第一个联赛冠军迈进。

然而，曼城在其他三场比赛中仍然表现强劲，瓜迪奥拉将迎来这一宝贵财富的回归，因为一场与皇家马德里的欧冠大战即将到来。

当被问及他是否有任何关于萨内恢复的好消息时，西班牙战术家在周五的新闻发布会上说：“肯定的。勒罗伊还没有和我们一起训练，但是一切都很好，他应该在一周后和我们一起训练。”

在2月26日对阵马德里的16场比赛前，曼城还有7场比赛要打，第一场就在本周，一场重要的英超比赛。

罗伊·霍奇森的水晶宫将于周六下午抵达伊提哈德球场，曼城将希望延续他们最近的六场胜利。

瓜迪奥拉继续赞扬了72岁的霍奇森的“激情”，然后承认他不打算在管理上赶上这位英国人的长寿。

他补充道：“我当然钦佩他，在他这个年纪仍然有激情成为一名主教练，这令人难以置信。这太不可思议了，他做得很好，但是他在球队0分的情况下接手了比赛，所有人都认为水晶宫要降级了。”

“他做了一份不可思议的工作，对我来说每次面对他都是一种快乐和荣誉，我们的关系很好。”

“我对其他事情很感兴趣，我想当我不再做教练的时候我会去做这些事情，但是我喜欢当教练。”

“如果我仍然喜欢它，仍然有工作机会，仍然有激情，而且我觉得很舒服。”

“我没有说我会在下周或明年退休。我只是不认为我在这个年纪还能当教练，但我不知道。”