瓜迪奥拉：若失去专注 曼城本赛季就完了

曼城接下来将坐镇主场迎接领跑积分榜的利物浦，瓜迪奥拉表示如果球员们失去了专注，那么球队这个赛季就玩完了。

曼城与利物浦即将迎来争冠焦点战，瓜迪奥拉警告蓝月军团不要失去专注。

本赛季，曼城在争冠之旅当中处于落后地位，现在他们比榜首的利物浦少7分，因此本轮曼城坐镇主场迎战利物浦，蓝月军团必须全力争胜。

瓜迪奥拉呼吁球员们保持专注，他说道：“你必须控制住自己，在我的职业生涯当中，我很多次落后于对手，在落后的情况下你有时候会遇到一个问题，那就是过分专注排在前面的球队做什么，而忘记了去想自己要做什么。”

“这是一个巨大的错误，一旦这样的事情发生了，你就无法让球队再振作起来了。本轮我们有一个机会去拿到三分，我不会让球员们失去专注的。”

“但如果之后球员们总想着利物浦得输，而不想着自己要赢，那就完了。”

“要击败利物浦不容易，他们后防很稳健，以前在面对摆大巴的球队时，利物浦进攻套路比较缺乏，但现在他们能够很好的破密集防守。在攻防转换方面他们也做得非常好，而且定位球能力出众，是一支综合素质非常高的球队，这就是为什么我说要击败他们很困难。”

“前场他们和上赛季几乎没有变化，中场有了一点点不同，而后防则改变了很多。现在他们更了解彼此了，他们已经一起踢了四五个赛季。”