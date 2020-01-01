瓜迪奥拉笑对批评：战术不重要 因为我们赢了

这位曼城教练在过去曾因他在欧冠淘汰赛的策略而受到批评。

曼城主帅瓜迪奥拉在周三的欧冠逆转击败皇家马德里后，对他的批评做出了尖刻的回应。

当被问到比赛的战术方法时，瓜迪奥拉并没有期望得到任何喝彩。

“这并不重要，因为我们赢了，不是那样运作的。”瓜迪奥拉对BT体育开玩笑说：“重要的是我们踢球的方式。”

其他球队

“我们试图来这里赢得比赛，我们做到了。这只是第一部分。如果有一个球队能克服这种情况，那就是这家俱乐部。”

“当我们踢得更好的时候，我们丢了一个球。当他们表现好的时候，我们进了一个球。这就是足球。我还记得几个赛季前在安菲尔德的四分之一决赛，我们踢得非常好，但他们每一个中目标的射门都进球了。”

曼城的喜悦被后卫拉波尔特的伤病所冲淡，他因为膝伤错过了上半赛季。

费尔南迪尼奥替补顶替拉波尔特，这让他的主帅对他的表现非常满意。

“在这种情况下受伤5个月后，要求很高。费尔南迪尼奥替补出场，表现得非常好。我很自豪。”他补充道。

“这是第一步。这不是结束。我们可以享受这一刻。星期天我们有一场决赛。我们将继续在联赛中前进，并为对阵皇家马德里的第二场比赛做准备。”

曼城将在周日的联赛杯决赛对阵阿斯顿维拉。