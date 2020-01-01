瓜迪奥拉称赞席尔瓦：稳居曼城队史最佳前五位

蓝月亮主帅已经向这名西班牙同胞表达了敬意，后者将在本赛季结束后离开伊提哈德球场。

瓜迪奥拉说，大卫·席尔瓦稳坐曼城历史上最伟大球员的前五名。

这名34岁的中场球员即将结束在伊提哈德球场令人难忘的一段时光，他的合同将在今年夏天到期。

在文森特·孔帕尼离开的一年后，曼城正准备向另一位偶像告别。

在过去的10年里，席尔瓦已经成为了俱乐部传奇人物中的一员。

这位世界杯冠军已经为蓝月亮出场超过400次，同时帮助他们获得了10个重要奖杯，包括4个英超冠军。

英格兰足球界将会把他作为现代最具创造力的球员之一而铭记于心，而曼城的支持者们则可以为他提供一个与最优秀球员并肩作战的机会，为他们的球队增辉添彩。

瓜迪奥拉是这名西班牙人的粉丝，他还提到了名为“大加那利岛制造”的有关球员生活的纪录片：“我只想说，他必须为他在足球上取得的成就感到骄傲，因为他一直都很稳定，特别是在这家俱乐部，他将永远被人们铭记为有史以来穿着曼城球衣的最伟大、最伟大、最伟大的球员之一。”

“如果我们说的是前五名，大卫就是其中之一，我不会轻易这么说。”

这位曼城主教练补充道：“他对接受采访、社交媒体、Twitter、Instagram等任何事情都不感兴趣。”

“像大卫这样的人得到的认可似乎比那些整天做这些事的人还少。”

“但我要告诉你他确实拥有一些东西，那就是他的同行——他的队友，他的对手，他的教练，他的对手的教练的尊重。这些都是他应得的。”

“有些人在更衣室外获得了所有的尊重，但在更衣室内却没有。大卫恰恰相反，这是他能留下的最好的遗产。”