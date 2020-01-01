瓜迪奥拉：福登是未来十年重要球员 担心阿圭罗膝伤问题
瓜迪奥拉表示，菲尔·福登将在未来十年成为曼城不可或缺的关键球员，而这位大卫·席尔瓦接班人也自称自己踢了职业生涯迄今为止最出色的一场比赛。
这位20岁的球员在周一曼城在伊蒂哈德球场5-0大胜伯恩利的比赛中成为了主角，以两传两射的形式证明了自己的实力。
福登已经是两届英超联赛冠军，瓜迪奥拉认为他将在未来数年内成为这家豪门俱乐部的中流砥柱。
“我们不能忘记他赛只有20岁，他还需要进一步提高。”这位加泰罗尼亚人赛后表示。“但他将是俱乐部未来十年的重要一员。”
“他得到的上场时间是他应得的，他踢球的每一分钟都是在享受，与此同时，他还拥有着良好的行为与态度。”
“如果你不让他上场，他也不会抱怨什么，但是只要他上场，他从不会有表现不佳的时候。自从他进入一线队以来，就一直处于比较高的水准，我想让他每一场比赛都上场。”
瓜迪奥拉指出，福登对生活的热爱以及在休息日对足球的热忱，是他能够快速提高的关键：“他真的很喜欢踢足球。”
“你会在推特和Instagram上看到，当他休息的时候，他会和他的朋友在一起，一起踢球。他也喜欢去海滩，踢沙滩足球。”
当被问及他是否同意福登对自己的评价，即本场比赛是他在曼城的最佳表现时，瓜迪奥拉并没有给出正面回答，但同时也承认球员这么想是完美的。
“我不会和菲尔·福登讨论这件事。”他补充道。“但我记得在杯赛的一些比赛中，他踢得很像今天。”
“我为他感到高兴，如果他说这是他最好的表现，那也是完美的。”
除了夸奖菲尔·福登表现出色以外，瓜迪奥拉还表达了对曼城前锋阿圭罗的担心，阿根廷人在比赛中遭遇了膝盖伤病，最终不得不一瘸一拐的离开了球场，并可能错过本赛季的剩余比赛。
阿奎罗在半场结束前与伯恩利队队长本·梅发生了碰撞，不过瓜迪奥拉透露，在封锁期结束以后，自己的爱徒就一直在与膝盖问题做斗争。
这名32岁的前锋将在周二接受详细的检查，但曼城主帅确认他将缺席接下来的几场比赛，与此同时，他还表达了对阿圭罗赛季报销的担忧，其中包括赛季末在里斯本进行的欧冠比赛。
“阿圭罗的情况看起来有些不妙，不过我们明天就能知道他到底伤到了什么程度，总的来说，我对他本赛季复出感到不是太乐观。”
“他的膝盖上个月就出现了问题，现在他感觉只是有些不对劲，情况看起来并不是太理想。”
“医生说这需要时间来检查，不过接下来他肯定会缺席几场比赛，也许明天的检测会带来好消息，让我们拭目以待吧。”
曼城接下来将在本周五迎来自己的下一场联赛，他们将前往斯坦福桥挑战在积分榜上排名第四的切尔西。