瓜迪奥拉：福登是未来十年重要球员 担心阿圭罗膝伤问题

这位曼城主帅认为在对阵伯恩利时表现出色的小将福登会是未来十年球队的中流砥柱，他还表达了自己对阿圭罗的忧心之情。

瓜迪奥拉表示，菲尔·福登将在未来十年成为曼城不可或缺的关键球员，而这位大卫·席尔瓦接班人也自称自己踢了职业生涯迄今为止最出色的一场比赛。

这位20岁的球员在周一曼城在伊蒂哈德球场5-0大胜伯恩利的比赛中成为了主角，以两传两射的形式证明了自己的实力。

福登已经是两届英超联赛冠军，瓜迪奥拉认为他将在未来数年内成为这家豪门俱乐部的中流砥柱。

其他球队

“我们不能忘记他赛只有20岁，他还需要进一步提高。”这位加泰罗尼亚人赛后表示。“但他将是俱乐部未来十年的重要一员。”

“他得到的上场时间是他应得的，他踢球的每一分钟都是在享受，与此同时，他还拥有着良好的行为与态度。”

“如果你不让他上场，他也不会抱怨什么，但是只要他上场，他从不会有表现不佳的时候。自从他进入一线队以来，就一直处于比较高的水准，我想让他每一场比赛都上场。”

瓜迪奥拉指出，福登对生活的热爱以及在休息日对足球的热忱，是他能够快速提高的关键：“他真的很喜欢踢足球。”

“你会在推特和Instagram上看到，当他休息的时候，他会和他的朋友在一起，一起踢球。他也喜欢去海滩，踢沙滩足球。”

当被问及他是否同意福登对自己的评价，即本场比赛是他在曼城的最佳表现时，瓜迪奥拉并没有给出正面回答，但同时也承认球员这么想是完美的。

“我不会和菲尔·福登讨论这件事。”他补充道。“但我记得在杯赛的一些比赛中，他踢得很像今天。”

“我为他感到高兴，如果他说这是他最好的表现，那也是完美的。”

除了夸奖菲尔·福登表现出色以外，瓜迪奥拉还表达了对曼城前锋阿圭罗的担心，阿根廷人在比赛中遭遇了膝盖伤病，最终不得不一瘸一拐的离开了球场，并可能错过本赛季的剩余比赛。

阿奎罗在半场结束前与伯恩利队队长本·梅发生了碰撞，不过瓜迪奥拉透露，在封锁期结束以后，自己的爱徒就一直在与膝盖问题做斗争。

这名32岁的前锋将在周二接受详细的检查，但曼城主帅确认他将缺席接下来的几场比赛，与此同时，他还表达了对阿圭罗赛季报销的担忧，其中包括赛季末在里斯本进行的欧冠比赛。

“阿圭罗的情况看起来有些不妙，不过我们明天就能知道他到底伤到了什么程度，总的来说，我对他本赛季复出感到不是太乐观。”

“他的膝盖上个月就出现了问题，现在他感觉只是有些不对劲，情况看起来并不是太理想。”

“医生说这需要时间来检查，不过接下来他肯定会缺席几场比赛，也许明天的检测会带来好消息，让我们拭目以待吧。”

曼城接下来将在本周五迎来自己的下一场联赛，他们将前往斯坦福桥挑战在积分榜上排名第四的切尔西。