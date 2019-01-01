瓜迪奥拉：福登很害羞 对我太尊重了

这名19岁的球员被认为会取得出色的成就，但是这个赛季他在曼城的比赛时间只有10分钟。

曼城主帅瓜迪奥拉向年轻球星菲尔·福登提出要求，希望他在寻找更多上场时间的时候多一些自信，少一些恭敬。

19岁的福登被认为是英格兰最有前途的球员之一，他在2017年17岁的时候就代表曼城完成了他的处子秀。

然而，在上赛季获得国内三冠王的曼城，福登却发现自己很难连续出场。在2018-19赛季，福登在英超联赛出场13次，仅仅首发3次。

本赛季到目前为止福登还没有太对机会，这位英格兰青年国脚在曼城的前三场英超比赛中只踢了10分钟。

瓜迪奥拉认为，现在是时候让福登表现得更像曼城一线队的一员了。

瓜迪奥拉说：“他是个害羞的人。我希望他能多跟我谈谈，但我总是去找他，跟他说话，所以他还是像对待一个主教练一样，有点(太)尊重我了。两到三个赛季之后，就没必要了。但这很正常，他才19岁。现在他要为21岁以下的青年队踢球，他要去踢球，他很好。他很OK，一切都在正确的位置。”

西班牙人坚持认为本赛季福登将会在曼城得到更多的上场时间，尽管这段时间可能会主要用于国内杯赛。

瓜迪奥拉说：“我将决定他什么时候上场。我不知道什么时候，但这将会发生，因为现在我们要踢很多比赛。”

“当然，我说过很多次我爱这个家伙。我很喜欢他，但这是曼城，他和德布劳内、京多安、大卫·席尔瓦、贝尔纳多·席尔瓦一起踢球，这对他们来说并不容易。”上一场罗德里没有上场，大卫·席尔瓦也没有上场。这就是上个赛季获得四项冠军的球队所面临的现实。如果你没有这支球队，你就不可能获得四个冠军——不可能。”

在赛季开始前拿到9分中的7分后，曼城周六在阿提哈德球场迎战布莱顿。