瓜迪奥拉确认阿尔特塔已与阿森纳进行商谈

西班牙人承认他的副手已经和枪手联系过了，但是他在这个时期仍然需要依靠他的同胞。

曼城主帅瓜迪奥拉证实，阿尔特塔已经和阿森纳就接替埃梅里在酋长球场的位置进行了商谈。

阿特塔已经成为枪手下一任永久教练的头号人选，他在周一早上与俱乐部总经理维纳伊·文卡特舍姆进行了会谈。

够力足球了解到，双方的谈判将继续进行，最终决定将于本周末做出。

阿尔特塔之前没有任何管理经验，但是他在伊提哈德球场担任瓜迪奥拉的助理教练已经长达三个赛季。

在此期间，曼城赢得了七项重要荣誉，包括英超联赛的背靠背冠军，在打破各种记录的同时，充分确立了自己在英格兰足球中的主导力量。

瓜迪奥拉的球员们将在周三对阵牛津联队的四分之一决赛中继续捍卫他们的联赛杯的奖杯。

尽管人们一直在猜测他的未来，但这位曼城主帅透露，阿特塔将会和他一起出现在格勒诺布尔路的教练席，但是他还不确定他是否能够继续依靠这位37岁的副手。

在周二的新闻发布会上，瓜迪奥拉被问及阿尔特塔的立场时，他说：“我知道你所知道的。今天我看见他了。他和我们一起前往客队，是的。”

“我们很聪明，把他挑选出来，现在其他人都想要他。他是一个不可思议的人，一个很好的经理，这就是为什么他在我们这里表现得很好。”

“他正在和阿森纳谈判，所以我不知道接下来会发生什么。”

瓜迪奥拉补充说:“是的，我知道了。他是个成年人，知道该怎么做。他对我非常诚实。”

“俱乐部的组织架构总是充满活力的，它并不总是一成不变的，今天管用的东西可能明天就不管用了。今天的在的人可能明天就不在了。”

“现在他是我们团队和员工的一部分，他还在这里。我们有任何新消息，我都会知道，你也会知道，然后我们再看看会发生什么。”

“这样的事情发生过。我们让李·诺贝斯去了利物浦，现在球队需要米克尔。他知道我们想要什么，我们喜欢什么，但最终，这是他的决定。我们三年前就决定合作，我希望他周三能来这里。”

曼城在C组以小组第一的成绩锁定了冠军联赛淘汰赛阶段的席位。

周一在瑞士抽签后，英超冠军将在16强遭遇皇家马德里，瓜迪奥拉将与他在巴塞罗那时代的老对手重新开战。

“这对我们来说是一次难以置信的考验。这个赛事的王者，我们会尽可能的做好准备，我们还有两个月的时间，我们将会在二月份看到我们的情况。”前巴萨主帅补充道。