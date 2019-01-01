瓜迪奥拉确认：阿奎罗因伤无法出战曼市德比

加泰罗尼亚教练透露，下个月当他们的主要竞争对手来到伊提哈德球场时，卫冕冠军将会失去宝贵的资产。

瓜迪奥拉证实，阿奎罗将缺席12月7日在伊提哈德球场举行的曼彻斯特德比。

阿根廷国脚在周六曼城主场2-1战胜切尔西的比赛中因肌肉受伤下场。

阿奎罗是曼城本赛季英超联赛的头号射手，12次出场就有9次进球。

人们担心这位31岁的球员现在可能会在场边呆很长一段时间，因为曼城即将迎来一个繁忙的节日，这可能会对本赛季的冠军争夺产生重大影响。

当被问及阿圭罗是否会缺席下个月与曼联的关键比赛时，瓜迪奥拉回答说:“是的。”

他补充说阿根廷人可能会缺席几场比赛。但具体情况不太清楚。

“他的肌腱有问题，将缺席几场比赛。我们会想念塞尔吉奥的。

“我们有一些伤病问题，但我们会等待他，同时我们有加布里埃尔和斯特林可以在那个位置上踢球。”

“我们没有其他伤员。大卫·席尔瓦抽筋了，但他没事。”

本赛季耶稣在英超的首发次数被限制在4次，但是他很有可能从阿奎罗肌腱伤病中获得上场的机会。

巴西前锋坚称他已经准备好填补瓜迪奥拉队中当家球星不在时的空缺，并希望球队能不断进步，并在球队中获得一个更长久的位置。”

“我不高兴，因为塞尔吉奥受伤了，”他在周一的新闻发布会上说。“我不喜欢我的朋友受伤，但我每天都努力工作。我已经准备好了，每次我想要进步的时候，我都会表现出来。我准备好了。”

“当我决定来到这里的时候，我就知道这将会很艰难，因为我们有塞尔吉奥，他是俱乐部的最佳射手，每场比赛都进球。我知道这一点。但是我有机会和佩普一起踢球，和这里的顶级球员一起在一家大俱乐部踢球。所以这就是我来的原因，来享受和学习。”

曼城将于周二在主场迎战顿涅茨克矿工队，如果他们与乌克兰球队战平或取胜，曼城将有资格进入16强。

瓜迪奥拉将为本周六对阵纽卡斯尔的英超之旅做准备，三天后他将在伯恩利迎来另一场艰苦的客场比赛。