钦点下任 瓜迪奥拉相信阿尔特塔是他的继任者

这位37岁的球员在去年夏天差点就接手了阿森纳，但现在却被认为最终会坐上曼城的教练席。

曼城主教练瓜迪奥拉说，他“非常肯定”现任助理教练米克尔·阿尔特塔将来会接替他的位置。

在他的职业生涯于2016年结束后，阿尔特塔立即成为瓜迪奥拉在阿提哈德球场的教练组一员，在那里，他被公认为是足坛最有前途的年轻教练之一。

阿尔特塔在2018年夏天差点成为阿森纳的新主帅，但后来俱乐部态度发生了180度大转弯，任命埃梅里接替温格。

但是西班牙人执教俱乐部的机会似乎来得更早而不是更晚，瓜迪奥拉相信阿尔特塔可能会在他离开曼城后接替他。

“我很确定（他将接替我）。他会成功的。”瓜迪奥拉谈到阿尔特塔时说：“这（阿尔特塔成为主教练）迟早会发生。他是一个非常年轻的教练。他已经很有经验了，无论是处理大牌球员还是大球队。他有着令人难以置信的职业道德。他有一种特殊的才能来分析发生了什么，并找到解决办法。我们经常谈论他相信什么和他的感受。他也是一名持球中场，我想他了解情况。最好的中场球员在比赛中时刻都在考虑球队需要什么。他是这方面的大师。他能看到场上需要什么，当他不在场上时，这更加容易了。”

37岁的阿尔特塔在埃弗顿和阿森纳共效力了12个赛季，在16个赛季的职业生涯中，他还效力过巴黎圣日耳曼、流浪者和皇家社会。

瓜迪奥拉赞扬了阿尔特塔的性格，说他知道如何指挥更衣室。

“当我们赢球时，他很开心，但当我们输球时，他又很痛苦。他是一个不可思议的人，一个不可思议的人类，对更衣室有着不可思议的价值和意义。他已经是一个非常非常棒的教练了。他将来会取得令人难以置信的成功。”

瓜迪奥拉已经在他执教曼城的第四个赛季了，在过去的两个赛季里他都获得了英超冠军。

这位48岁的主教练还执教过巴塞罗那和拜仁慕尼黑，在他之前的两份工作中，他的执教时间都没有超过4个赛季。