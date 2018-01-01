瓜迪奥拉相信昔日对手很快回归：穆帅很坚强

据曼城主帅表示，葡萄牙人很快就会回到顶级管理岗位，并认为他们的竞争还没有结束。

曼城主教练瓜迪奥拉相信，在穆里尼奥被曼联解雇后，他和这位老对手将在不久的将来再次相遇。

瓜迪奥拉和穆里尼奥在作为巴塞罗那和皇家马德里的教练的对抗中建立了一种定义了一代人的对抗属性。

巴萨在2010-11赛季中的两军交战成绩上取得了令人难忘的优势，曾在诺坎普的国家德比中以5:0战胜对手是他们在国内夺冠之旅的亮点，而在半决赛战胜马德里后完胜，他们完成了该赛季的西甲和欧冠双冠王伟业。

然而，白衣军团却在2011年举起了国王杯，并在接下来的赛季中赢得了另一场激烈的冠军争夺战，之后瓜迪奥拉离开诺坎普休了一年的假。

当双方在2016年的曼彻斯特重新展开竞争时，人们对两人之间的较量的的期待很高，但双方由于都是重新进入角色后在第一个赛季表现平平，但卫冕冠军曼城和曼联之间的差距已经是非常巨大的了。

穆里尼奥的球队在英超积分榜上的远远落后，使得一些人们认为离开足球一段时间可能对这位55岁的教练有利。

但是瓜迪奥拉在球队点球战胜莱斯特城的联赛杯四分之一决赛后表示，穆里尼奥完全有能力克服这一职业生涯中的重大挫折。

“当这种情况发生时，我总是为主教练们感到难过。”他说。

“我们是孤独的，作为主教练——当情况不好的时候，我们是孤独的。”

“我总是和他们很亲近。在足球中，这种情况时有发生。”

“你知道当你难过的时候会发生什么。这是因为比赛的结果不够理想。”

“他不需要我，他很坚强。他很快就会回来的，我们会再次较量

瓜迪奥拉和穆里尼奥在德比战中6次交锋，曼城3胜，而联2胜。

红魔在穆里尼奥之后的首场比赛将在周六客场对阵加迪夫城，而曼城将在同一天的场对阵水晶宫，继续卫冕冠军之旅。