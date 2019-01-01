瓜迪奥拉盛赞维拉头牌：曼城也买不起格拉利什

尽管客队遭遇惨败，但曼城主帅还是对这位24岁的球员大加赞扬。

瓜迪奥拉认为，对于曼城来说，从阿斯顿维拉签下杰克·格拉利什的代价太大了，因为这位中场球员在对阵曼城的比赛中发挥出色。

斯特林、德布劳内和京多安的进球帮助英超卫冕冠军3-0战胜了维拉，暂时将与利物浦的分差缩小到3分 。

尽管输掉了比赛，但年轻的格拉利什还是有所发挥，为此，曼城主帅对这位24岁的球员大加赞赏，称赞他对比赛的影响。

“他（格拉利什）是一个不可思议的球员——顶级球员。”瓜迪奥拉说：“我很高兴他是阿斯顿维拉的球员，他得到了转会的邀请，但他决定留在英冠。我喜欢他们升到英超联赛，他捍卫了他的俱乐部。他是一个有天赋的球员——在进攻三区速度很快，善于传球，总是能创造一些东西。他是个出色的球员，但对曼城来说太贵了！”

斯特林刚刚在周中欧冠对亚特兰大的比赛中上演帽子戏法，这场比赛再次为曼城先开纪录。

瓜迪奥拉很高兴看到这位英格兰国脚无视围绕他的炒作，这位24岁的前锋被证明是一个稳定和专业的典范。但瓜迪奥拉毫不掩饰地批评了他的球队在上半场的表现。

“我们踢了一个好的45分钟，另一个则不然。要给予阿斯顿维拉尊重和赞赏。”瓜迪奥拉说：“上半场不是我们应该踢的方式。下半场我们踢得好点了，下半场的一个进球帮助了我们，我们踢出了正常的比赛，但我们必须努力踢好90分钟，而不是45分钟。”