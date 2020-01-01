瓜迪奥拉：皇马是欧冠国王 是曼城想效仿的俱乐部

瓜迪奥拉在前往西班牙首都的比赛前强调说，曼城目前的阵容中只有两人赢得过欧冠冠军。

佩普·瓜迪奥拉把皇家马德里称为欧洲冠军联赛的国王，这位前巴塞罗那主帅准备带领他的曼城对阵他想要效仿的俱乐部。

皇家马德里在过去六届欧冠中四次夺冠，并保留了许多带领球队夺冠的球员，而克劳迪奥·布拉沃和斯科特·卡森是仅有赢得过欧冠的曼城球员。

瓜迪奥拉在接受记者采访时表示：“我对这家俱乐部怀有一种难以置信的钦佩之情。”

其他球队

“在那里踢球的球员在欧洲冠军联赛决赛中踢了很多次，我不知道他们每个人举起了多少次冠军奖杯。”

“也许克劳迪奥（布拉沃）和其他人已经赢得过欧冠冠军。我们没有很多球员获得过冠军。但我们需要赢得它的渴望，做我们自己，我们可以赢得它或失去它。”

“但是我们必须在对阵皇家马德里的180分钟内找回状态。这是真正的考验。”

瓜迪奥拉说皇马在欧冠的历史性胜利将会是这场对决的一个因素。

“有些球员来到皇家马德里，穿上球衣，他们知道这是在捍卫自己的历史。”瓜迪奥拉说。“那就多了一件事。不仅仅是观众和媒体。”

“他们是我们想要效仿和模仿的俱乐部，我们必须在那里。”我想去那里，在比赛的最后，我想说‘我们就是我们’。这是这类比赛中最重要的事情。”

“我们需要去一个最大、最好、最负盛名的球场去尝试。在那之后，我们将尝试用我们的武器并尝试进球。如果我们不能，我们将祝贺他们，并在下一次努力改进。”

“对我们来说来到这里很激动，很好，我们将尽我们最大的努力，因为我们知道我们的对手是一支赢得了13个欧洲冠军联赛冠军的国王。”