瓜迪奥拉的比赛胜负手：福登已经准备好引领曼城的争冠之旅

这位曼城青训球员在球队2-2逼平利物浦的比赛中发挥了关键作用

虽然菲尔-福登作为曼城球迷在成长过程中崇拜詹姆斯-米尔纳，但是当他们在安菲尔德相遇时，他对米尔纳并没有表现出丝毫的宽容。

他们在比赛结束后热情拥抱，米尔纳如释重负地微笑着，他坐在板凳上观看了最后15分钟的比赛，而不是被要求去试图阻止几乎不可阻挡的福登。

由于受伤，阿诺德错过了本场比赛，因此米尔纳作为主力右后卫参加了这场英超焦点战。

米尔纳一直都是一个安全可靠的帮手，无论在利物浦还是曼城，他都是一个坚实的职业球员，从来没有让球队失望过。

米尔纳应该庆幸福登没有对利物浦造成更大的伤害，福登在比赛中绕过盯防自己的球员，为曼城打入了第一个扳平比分的进球，但他还造成了更多危险，福登认为米尔纳在上半场的一次犯规应该是一个点球，但他的要求被驳回了，另一次笨拙的铲球让这位老将得到了一张黄牌，他还让福登得到了另一次射门机会，但射门被阿利森巧妙地化解了。

福登赛后说道：“作为一名球员，我尊重米尔纳，当他在曼城的时候，我在青训中看过他。他是一个非常棒的对手，非常强壮，经验丰富。”

“我在上半场错失了一些机会，这让我有点沮丧，所以当我得到下一个机会时，我想尝试一些不同的东西，最终球进了，我得到了回报。”

直到本赛季结束才21岁的福登已经显示出了领导曼城的成熟，特别是在瓜迪奥拉的球队客战切尔西的比赛中，然后是在与巴黎圣日耳曼的欧战中。

在此期间，格拉利什面临着自己职业生涯中最具挑战性的七天，他难以在安菲尔德产生影响，斯特林则坐在替补席上，仍在寻找自己最好的状态，是福登勇敢地站出来对抗克洛普的球队。

也许最值得注意的是，他不仅仅是作为一名左翼球员制造了威胁，瓜迪奥拉还让他在90分钟的比赛中在各个不同的位置跑动，把他作为曼城最危险的武器。

在上半场的部分时间里，他扮演了伪九号的角色，就像一周前他带领曼城在斯坦福桥以1-0击败切尔西时一样。然后，瓜迪奥拉调整了他的进攻选择，福登回到了中场，成为了8号，德布劳内的位置则进一步前提。

然后他又回到了左边锋位置，他的直接跑动为德布劳内创造了第二个扳平比分的机会。

这显示了瓜迪奥拉不断增长的信任；他相信福登可以从不同的位置影响比赛，尤其是在曼城缺少中锋的情况下。

曼城主帅在过去曾表现出他对福登的沮丧之情，因为福登在球场上难以实施他的战术，但这位年轻球员正逐渐成为瓜帅的王牌。

瓜迪奥拉赛后说道：“福登是一个特殊的球员，我们知道这一点。”

曼城主帅在比赛结束后与客场球迷们热烈庆祝了这场平局，他的球队在8天的时间里接连面对他们最大的两个竞争对手，巩固了他们对冠军的挑战。

瓜迪奥拉拥有一支精神面貌良好而且团结的球队，在对阵利物浦的比赛中保持了强大的斗志，而在过去，他们可能会在这样的比赛中被击败。

而在福登身上，他则得到了一个能够在他需要的时候传递魔术时刻的球员。