瓜迪奥拉：球队在挣扎的时候需要球迷更多支持

当球队表现出色时，球迷们会表现得“不可思议”，但据他们的教练说，本赛季并非总是如此。

瓜迪奥拉呼吁曼城的球迷们在球队面临困难的时候支持他。

周六，英超冠军曼城又回到了他们的巅峰状态，德布劳内在对阵莱斯特城的比赛中带领球队以3-1反败为胜，马赫雷斯和热苏斯在上下半场各进一球，京多安的点球也命中了目标。

然而，他们仍然排在莱切斯特之后，在积分榜名列第三位，比领先的利物浦少了11分。

这和在伊提哈德球场的情况有些不同，此前在背靠背的联赛中夺取了两连冠，总共得到198分。

这场莱斯特的比赛是曼城两周内四场主场比赛中的第一场，他们还将在下个月与曼联进行一场两回合的联赛杯半决赛，而冠军联赛的对手皇家马德里也即将登场。

在这些战役中，瓜迪奥拉认为他的球员有时需要第12人——这是他们赢得比赛的特权。

“我有一种感觉，当我们踢得好的时候，球迷总是在那里，但当我们在(对莱斯特)的比赛中0-1落后挣扎的时候，我想要更多。我们需要他们。”当马赫雷斯扳平比分后，他以一种活跃的方式哄骗支持者。

“球员们在这段时间所做的一切都是他们应得的。当我们失球时，我需要我的球迷，我们踢得非常好。”

“我们需要他们。我们总是不能打满90分钟并且表现出色。前10分钟我们踢得不好，我们踢得不够简单，我们丢了一些球。在半场结束后，我们并没有重新开始。”

“但是，是的，在糟糕的时候，爸爸妈妈总是和孩子们在一起，在糟糕的时候，而不是在好的时候。我们需要他们，当对手很强，我们也正在努力成为一个更好的球队。”

“我认为观众是不可思议的，但我们踢得很好。当这种情况发生时，我们的球迷总是支持我们。”

尽管对杰米·瓦尔迪的第一个进球的精彩回应让瓜迪奥拉感到鼓舞，但他认为与刚刚获得世俱杯冠军的利物浦缩小差距并带来麻烦的说法是鲁莽的。

“我认为在经历了16场比赛和17场胜利之后，再去想我们会追上他们是不现实的。”他说。

“我们必须努力赢得比赛，留在那里，确保下赛季的冠军联赛资格。”

“之后，在足球世界里，你永远不会知道。如果他们输掉一两场比赛，而我们赢了又赢，我不知道会发生什么。”

“当一支球队在最近的53或54场比赛中只输掉一场比赛时，我并不乐观地认为他们会在接下来的11或12场比赛中输掉四五场比赛。他们是一支不可思议的强队。”

“所以放松点，试着像(对阵莱斯特时)那样踢球，我们会看到最后会发生什么。”

曼城将于12月27日前往挑战狼队，然后在不到48小时后，英超联赛的节庆日安排他们重返主场迎战谢菲联。

瓜迪奥拉补充说:“我给英超写了一封信，向他们表示感谢。我们得先要找狼队，准备去备战谢菲尔德。”