瓜迪奥拉猛烈回击巴托梅乌：巴萨说话别太大声

曼城主帅说每个人都被卷入了对巴萨主席的不加掩饰的攻击中。

巴塞罗那主席巴托梅乌赞扬了欧足联对曼城的制裁，随后瓜迪奥拉回击了巴托梅乌。

欧足联上周五宣布，曼城被禁止参加欧洲冠军联赛两年，并处以3000万欧元的罚款。这项禁令源于其违反财政公平竞争，欧足联发现曼城在2012年至2016年期间“夸大了其赞助收入”。

在判决之后，瓜迪奥拉和曼城都极力为俱乐部辩护，他们都坚称俱乐部是无辜的，不会被禁赛。

其他球队

与此同时，巴托梅乌也为自己的俱乐部辩护。此前有报道称，巴萨聘请了一名社交媒体承包商来抹黑梅西、瓜迪奥拉以及其他与巴萨有关的人，但巴托梅乌否认了这一报道。

除了否认，巴托梅乌还对欧足联在曼城宣布后做出的裁决表示祝贺，同时表示他支持财政公平竞争的规则。

“这是一个有着悠久传统的俱乐部，拥有14.4万名会员，这个俱乐部的民主原则和言论自由根深蒂固。这是一家严谨运行的俱乐部，永远如此。”

“在这方面，我们要感谢欧足联，近年来欧足联一直坚持财政公平竞争。”

“在巴萨，我们一直在关注这件事，我们有定期的调查，或者我们在欧足联有会议来解释我们是怎么做的。从现在开始，我们要支持欧足联，感谢它在足球上所做的一切。”

周三，瓜迪奥拉回敬了他的老东家，在此过程中他几乎不加掩饰地向巴托梅乌抨击。

“我不知道他们是否在监视我，但他们了解我，没有必要监视我。”瓜迪奥拉在曼城2-0战胜西汉姆后说。

“如果他们对我们被禁赛感到高兴，我会对巴萨的主席说，给我们两次上诉机会。我现在要求人们相信他们（曼城）所做的一切。”

“不要太大声说话，巴塞罗那，这是我的建议，因为每个人都有自己的处境。”

“我们将上诉，希望将来我们能在欧洲冠军联赛中对阵巴塞罗那。”

曼城将在周末迎战莱斯特城，然后在欧冠16强的淘汰赛中迎战巴萨的死敌皇家马德里。