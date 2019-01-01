瓜迪奥拉：没奖杯也可以有一个美好的赛季

西班牙人认为传达俱乐部只有赢得冠军才能快乐的信息是错误的。

瓜迪奥拉曾表示，俱乐部的成功不应该完全由奖杯来决定，他承认曼城“不可能总是赢球”。

曼城似乎很可能放弃本赛季的英超冠军，在周六与排名第二的莱斯特城的比赛前，他们落后领头羊利物浦14分。

尽管瓜迪奥拉的球队仍有可能赢得欧洲冠军联赛、足总杯和联赛杯，但瓜迪奥拉认为，对于那些尽情享受着精彩的比赛却没有获得奖杯的球队来说，批评太多了。

当被问及一个“非常好的球队在没有赢得奖杯的情况下有可能有一个非常好的赛季时，瓜迪奥拉告诉天空体育：“当然。”

“上赛季利物浦在英超有一个糟糕的赛季吗？他们太棒了。”曼城主帅补充道，他指的是尤尔根·克洛普的球队以97分获得第二。”

“这对年轻人来说是灾难性的信息……如果你赢了，你就必须开心。这是一个非常非常大的错误，因为这意味着（对）其他19支球队来说，这是一场灾难，而事实并非如此。”

“重要的是你做了什么，你做了什么。我说现在，我说当我们赢得冠军时，我想赢。我们在这里，每个人，都是为了胜利。但有时生活并不总是快乐的，它并不总是容易，它并不总是胜利。媒体和人们期待这一点，也期待一切都是完美的。”

“在任何足球运动员或教练的职业生涯中，输的比赢的多。所以我们不可能总是赢。我们不可能一直都很好。”

曼城在2018-19赛季得到98分，以1分的优势力压克洛普的利物浦获得联赛冠军，但本赛季却一反常态地低于标准。

瓜迪奥拉的球队已经在联赛中输了四次，追平上赛季的输球次数，分别输给了诺维奇，狼队，利物浦和曼联。