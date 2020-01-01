瓜迪奥拉欲为曼城引进博努奇 尤文图斯拒绝放人离开

英超冠军不太可能在转会市场重新开放时签下这名意大利中后卫。

曼城主帅瓜迪奥拉渴望在这个夏天将莱昂纳多·博努奇带到阿提哈德球场，但是尤文并没有打算出售他们的后防核心。

博努奇在13年职业生涯中大部分时间都在为尤文效力，这位意大利国脚总共为斑马军团在各项赛事中出场了372次，赢得了14座重要奖杯。

这名32岁的球员在过去的7个赛季都在都灵城度过，而后在2017年夏天做出了加盟米兰的意外决定，但一年后他承认自己犯了错，选择回到了自己想念的尤文图斯。

其他球队

从那以后，他又回到了尤文后防的核心位置，并在去年11月获得了一份丰厚的新合同。

斑马军团将博努奇的合同延长到了2024年，这位中后卫将在意甲卫冕冠军的队伍中度过他职业生涯的最后阶段。

当转会窗口重新打开时，曼城希望引进两名新中卫，因为约翰·斯通斯和尼古拉斯·奥塔门迪表现并不让人感到满意。

而根据此前的报道，瓜迪奥拉是博努奇的狂热粉色，他认为这位意大利国脚中卫是接替孔帕尼成为曼城中后场核心及领袖的理想人选。

然而，尤文图斯并没有放走这名意大利国脚的打算，因为他在毛里齐奥·萨里的阵容中被认为对马蒂耶斯·德里赫特和梅里赫·德米拉尔的继续成长至关重要。

达尼埃莱·鲁加尼是今年唯一可能离开尤文的后卫，至于另一位老将基耶利尼，斑马军团正在与他讨论一份1+1的新合同，以避免他在今年6月成为自由球员。

瓜迪奥拉很可能不得不从其他地方寻找后防增援，因为曼城将目前依旧在没有拉波特的情况下勉强度日，这位法国中卫因为伤病错过了2019- 2020赛季的大部分比赛。

近几个月来，莱比锡的达约特·乌帕梅卡诺、国际米兰的斯克里尼亚尔和那不勒斯球星卡里杜·库利巴利都与英超卫冕冠军联系在了一起，但目前曼城还没有提出任何正式报价。

有迹象表明，由于新型冠状病毒疫情的爆发，顶级俱乐部在今年晚些时候将很难进行转会操作，这可能对球队的财务状况产生不利影响。

曼城在3月份赛程被推迟之前，在英超联赛中排名第二，在赢得卡拉宝杯之后，他们把目光投向了欧冠和足总杯。