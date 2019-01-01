瓜迪奥拉：欧洲超级联赛将会杀死国内足球联赛

瓜迪奥拉说，英格兰不会让自己的国内足球传统在欧洲联赛的面前消亡。

瓜迪奥拉表示，他不同意为欧洲顶级俱乐部举办一个独立赛事的想法。他说，超级联赛的未来将“扼杀”国内足球。

有报道称拜仁慕尼黑和他们的主席鲁梅尼格可能试图为欧洲最大的俱乐部发起一场新的比赛，这一消息自2018年末以来一直在流传，瓜迪奥拉就是诸多对此存有顾虑的人其中之一。

拜仁和鲁梅尼格强烈否认了这一报道，但传言称，在各自的联赛中占据统治地位的俱乐部可能会寻求建立一项全年的比赛，以提供丰富的比赛质量、竞争力和丰厚回报。

瓜迪奥拉在接受采访时被问及他对这一超级联赛的看法时，他说：“我不太同意这个想法。应该有人向我解释一下(为什么这是个好主意)。”

“如果发生这种事，那就把联赛全毁了。如果巴萨和马德里都离开了，而他们没有与西班牙人交手，那么谁会看联赛呢？西班牙联赛将会消亡。”

“在英格兰，他们非常聪明，第四赛区的场地已经满了。英格兰不会让本土足球的精髓消失。”

瓜迪奥拉在冠军联赛中的失利是他在曼城三年成功执教期间为数不多的不足之一。

曼城曾在瓜迪奥拉的带领下一次在16强的竞争中失利，两次在四分之一决赛时被淘汰，但他对欧冠的比赛形式表现表示赞赏，同时也明确表示，他不认为有其他欧洲赛事可以取代欧冠。

瓜迪奥拉说：“冠军联赛的伟大之处在于，它不是每个星期天都能参加的。如果每周都有比赛，它就会失去魅力。”

“巴萨对西班牙人的比赛对这座城市来说是非常必要的。西甲的加泰罗尼亚球队越多越好。”

“如果我们扼杀国内联赛，没有人会对那些没有机会进入欧洲联赛的球队感兴趣。”

瓜迪奥拉在国内联赛的记录非常好。

他所在的曼城队在英格兰连续两年赢得了英超冠军。

当他还是德甲拜仁的主教练时，他在2014-2016年连续三次获得德甲冠军，这与他在2009-2011年执教巴萨时所取得的成绩如出一辙。