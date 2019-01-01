瓜迪奥拉：欧冠出局并没让卫冕之路更顺利
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尽管曼城在周三的欧冠赛场4-3击败了同样来自英超的热刺，但由于北伦敦球队首回合主场1-0取胜，凭借客场进球优势，波切蒂诺的球队如愿晋级。
而本周六，双方又将在联赛中再次相遇。目前曼城少赛一轮，在积分榜上2分落后于领头羊利物浦。如果瓜迪奥拉能够率队赢下本赛季最后5场比赛的胜利，那么他们将成功卫冕英超冠军。
周五的新闻发布会上，瓜迪奥拉告诉记者：“对我们来说，想要争冠明天就必须要赢。”
“利物浦对阵卡迪夫和纽卡的比赛我不会参与其中，我关注的就是这个星期，一个星期的三场比赛，其他我就不清楚了，我无法控制。”
“我本希望我们能够进入半决赛，四冠王近在咫尺。”
“在11月或12月，那时候赛季还剩下很多比赛。利物浦从联赛杯和足总杯中早早出局，当你还有9场或者10场比赛的时候，这会是一种优势。但到了这个阶段，（杯赛出局）对于局面的影响已经微乎其微了。”
“有一点的确是事实，我们在与布莱顿的足总杯半决赛之后，并没有多少时间来准备与热刺的首回合比赛。而第二回合的比赛也是如此，我们参与了所有能够参与的竞标。”
“但你要参与所有竞标的时候就会这样，我们必须挺过去，我们处理得很好，我也没有抱怨这点。”
瓜迪奥拉也承认，球队需要时间从周三被淘汰的悲剧中摆脱出来。他继续说道：“我不认为他们会忘记自己所经历的事。人们不会忘记周三发生的一切，我们也是人，所以这需要时间。”
“球员们很伟大，我感到非常骄傲。虽然我们失败了，但我真的很骄傲。”