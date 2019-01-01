瓜迪奥拉：欧冠出局并没让卫冕之路更顺利

相比于争冠对手利物浦晋级欧冠四强，无需分心应对欧冠并不意味着蓝月亮将在本赛季的英超争冠之路上占得先机。

尽管曼城在周三的欧冠赛场4-3击败了同样来自英超的热刺，但由于北伦敦球队首回合主场1-0取胜，凭借客场进球优势，波切蒂诺的球队如愿晋级。

而本周六，双方又将在联赛中再次相遇。目前曼城少赛一轮，在积分榜上2分落后于领头羊利物浦。如果瓜迪奥拉能够率队赢下本赛季最后5场比赛的胜利，那么他们将成功卫冕英超冠军。

周五的新闻发布会上，瓜迪奥拉告诉记者：“对我们来说，想要争冠明天就必须要赢。”

“利物浦对阵卡迪夫和纽卡的比赛我不会参与其中，我关注的就是这个星期，一个星期的三场比赛，其他我就不清楚了，我无法控制。”

“我本希望我们能够进入半决赛，四冠王近在咫尺。”

“在11月或12月，那时候赛季还剩下很多比赛。利物浦从联赛杯和足总杯中早早出局，当你还有9场或者10场比赛的时候，这会是一种优势。但到了这个阶段，（杯赛出局）对于局面的影响已经微乎其微了。”

“有一点的确是事实，我们在与布莱顿的足总杯半决赛之后，并没有多少时间来准备与热刺的首回合比赛。而第二回合的比赛也是如此，我们参与了所有能够参与的竞标。”

“但你要参与所有竞标的时候就会这样，我们必须挺过去，我们处理得很好，我也没有抱怨这点。”

瓜迪奥拉也承认，球队需要时间从周三被淘汰的悲剧中摆脱出来。他继续说道：“我不认为他们会忘记自己所经历的事。人们不会忘记周三发生的一切，我们也是人，所以这需要时间。”

“球员们很伟大，我感到非常骄傲。虽然我们失败了，但我真的很骄傲。”