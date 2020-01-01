瓜迪奥拉：梅西是最好的9号10号11号7号6号5号4号

阿圭罗是最好的球员之一，但他的主教练认为梅西仍然处于独一档。

塞尔吉奥·阿圭罗为曼城取得的非凡进球成就，使他成为世界足坛最优秀的球员之一，但瓜迪奥拉认为，莱昂内尔·梅西仍然与众不同。

周日曼城6-1大胜阿斯顿维拉的比赛中，阿圭罗上演了帽子戏法，取代亨利成为英超历史上最高产的海外球员。

阿圭罗本场比赛上演第12次英超帽子戏法，超越了阿兰·希勒，创造了英超的新纪录。

当被问及阿圭罗是否是他共事过的最好的球员时，曼城主帅瓜迪奥拉不得不强调他与六次金球奖得主梅西在巴塞罗那的合作。

这位西班牙主帅从2008年到2012年与梅西共事，当时巴萨正处于巅峰状态，赢得了四次西甲冠军、两次欧冠冠军、两次国王杯冠军、两次欧洲超级杯冠军、两次世俱杯冠军和三次西班牙超级杯冠军。

“最好的是梅西。”他笑着说，随后有人问他，阿圭罗是否是他辉煌职业生涯中执教的最出色的前锋。

瓜迪奥拉接着说：“梅西是（最好的）9号，10号，11号，7号，6号，5号，4号……”

“但是塞尔吉奥和其他人一样，他肯定是其中之一。我说过很多次，他对进球充满渴望。这是他的天赋。”

巴塞罗那本赛季争议不断，据报道球队传奇哈维拒绝了取代饱受批评的巴尔韦德的机会。

瓜迪奥拉表达了对埃内斯托·巴尔韦德的同情，他在执教的两个完整赛季中都获得了西甲冠军，而本赛季巴萨目前排在榜首。

“巴塞罗那是一个特别的地方，因为赢得联赛冠军是不够的。”他说：“我为埃内斯托感到难过。我认为他不应该得到这些。作为俱乐部的一员，希望我们能尽快解决这个问题。”