瓜迪奥拉：桑切斯去国米有好处 在曼联失败不该怪他

曼城主帅相信这名前锋在转会到意大利豪门后会变得更加出色。

曼城主帅瓜迪奥拉相信，转会国际米兰将会重新点燃阿莱克西斯·桑切斯的职业生涯。

这名智利前锋本周早些时候离开了老特拉福德，暂时结束了自2018年1月从阿森纳加盟以来令人失望的时光。

租借加盟国际米兰后，桑切斯将和他的前队友卢卡库重聚，这位边锋看起来已经把他在曼联的痛苦抛诸脑后。

曼城主帅瓜迪奥拉之前曾希望这名30岁的球员在阿提哈德球场效力，他相信这一转会将会让他成长起来，回到他原来的状态。

“我了解他。”瓜迪奥拉说：“我们在巴塞罗那共事过——我对他作为球员有一种特殊的感情，但更重要的是作为一个人方面。他是一个不可思议的、谦逊的人，也是一个斗士。现在他已经决定去意大利和欧洲最优秀的球队之一在一起，国际米兰有一个不可思议的教练——安东尼奥·孔蒂，我很确定他们会做得很好。我认为国米的比赛方式非常适合他。在卢卡库附近踢球，在这个位置上，我认为他将在米兰度过一段美好的时光。”

在经历了一段令人失望的红魔时期后，桑切斯一直被传将在夏天离开曼联，因为索尔斯克亚持续把这位前锋排除在比赛日的阵容之外。

桑切斯在曼联的45场比赛中只打进5球，但瓜迪奥拉认为这不能完全归咎于前锋。

“足球不依赖于一个球员。”这位加泰罗尼亚教练接着说：“你认为这是阿莱克西斯的失败，但原因有很多。球员不是一个人踢——这不是网球，也不是高尔夫。与另外10名球员对抗一个体系、对抗对手、对抗很多很多涉及到一个球员在球队中表现出色的东西。我不知道发生了什么，我不在那里，我也不会在那里，所以这就是为什么我不能给出我的观点——但我不认为这只是一个原因。”

桑切斯被租借到国米一年之后将会回到老特拉福德，因为索尔斯克亚暗示桑切斯在俱乐部是有前途的。

他说：“我相信我们会看到阿莱克西斯回来。我们只希望他能正常踢一年的足球。然后他就能找到他的状态。"