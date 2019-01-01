瓜迪奥拉期盼伤员早日复出：希望全队齐齐整整

英超冠军在后防上遇到了危机，他们的教练希望他的球队尽快恢复。

瓜迪奥拉说，他希望他的曼城阵容能够齐整，包括长期缺阵的后卫拉波尔特，但他也承认，在足球界不可能出现完美的局面。

尽管约翰·斯通斯最近几周已经伤愈归队，但是英超冠军的后防线仍然薄弱，尤其是上周罗德里和津琴科受伤之后。

费尔南迪尼奥和罗德里一起客串中卫，尽管他通常被认为是中场球员，但他在周六战胜阿斯顿维拉的比赛中被红牌罚下，瓜迪奥拉开始担心了。

“我希望我们有拉波尔特，所有其他人都能回来。”他说：“我讨厌‘抱怨’这个词。通常我说一些不好的话是在胜利之后，但我从来没有在失败之后说过。我们在一些失利中遭到了惩罚，我闭上了嘴。我希望大家都在一起。”

费尔南迪尼奥的禁赛将使他缺席周二对阵南安普顿的联赛杯比赛。瓜迪奥拉说他有一些选择，但是让年轻球员上位甚至让其他球员客串不是一个长期的解决方案。

“我们有青训（球员）和其他解决方案。”他补充道：“当精神正确的时候，当你想要帮助球队的时候，你总会挺得过（困难的时刻）。问题是短时间内你可以应付，但长时间我就不知道了。当然，对阵强队时，如果没有球员在自己的位置上踢球，我不知道会发生什么。但在这之前，我不会说‘这是一场灾难’。理想的情况并不存在于足球中，尤其是在一个漫长的赛季中。”

南安普顿也是曼城在英超的下一个对手。圣徒刚刚以0-9惨败于莱斯特城，创下了历史纪录，但瓜迪奥拉并不认为这样的结果会延续到接下来的两场比赛。

“教练会伤心一晚，但之后他们必须继续前进。”他补充道：“球员们都很职业，他们会尽力做到最好。我不会因为对阵莱斯特城的糟糕结果而去评判南安普顿或者准备南安普顿的比赛。”