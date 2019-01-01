瓜迪奥拉：曼城预算有限 无力购买新中卫

英超冠军没有替换他们离开的队长，他们的教练表示他们不能像其他队友一样花钱。

瓜迪奥拉声称曼城买不起孔帕尼的替代者，尽管他的球队在夏天花费了1.3亿英镑(1.58亿美元)。

在拉波尔特膝盖受伤下场后，瓜迪奥拉担心在他的伤势会很严重。由于斯通斯受伤，中场球员费尔南迪尼奥不得不客串中卫。

俱乐部队长孔帕尼在上个赛季末被允许离开，成为安德莱赫特的球员兼主帅，而曼城并没有引进他的替代者。

马奎尔是瓜迪奥拉的头号目标，但西班牙人表示，他的球队无法匹配曼联开出的8000万英镑价格，因此必须从内部寻找解决他们防守困境的办法。

“我们不能像我们的对手那样购买这些球员，也没有其他球队向我们提供或要求我们购买这些球员。”这位前巴塞罗那和拜仁慕尼黑主教练告诉媒体：“当然，我们两个赛季前花了很多钱，但是上个赛季我们只买了一个人，这个赛季再多了几个人，所以我们不能再支付其他的钱。但我们有另一种选择，有时当这种情况发生时，团队会团结得更好，我们会找到解决方案。俱乐部在各个部门都运转得非常好，有时我们不能像其他球队那样负担得起，仅此而已。”

曼城近年来组建了一支非常昂贵的球队，并在休赛期增加了几名球员。

他们得到了罗德里、坎塞洛和安吉利诺，但是，尽管他们都是防守队员，却没有一个是中后卫。

瓜迪奥拉承认他的球队很有实力，但他说俱乐部已经告诉他，他的预算不能透支。

“我们花了很多钱买了很多球员，这就是为什么我们拥有一支阵容深度和高质量的球队，但我们却不能签下一名中卫。”他继续说道：“俱乐部告诉我你是有限制的，你不能乱来。也许在未来，但不是现在，你做不到。我说，好吧，你不能这样做，所以我们也不能这样做，所以我们只能用现有的资源。”